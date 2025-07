Sovraindebitamento, al via a settembre gli sportelli del progetto Feeling

Partirà a settembre l’attività degli sportelli del progetto Feeling per l’assistenza e la consulenza alle famiglie contro il sovraindebitamento. In questi giorni al via la formazione degli operatori

Partirà a settembre l’attività degli sportelli contro il sovraindebitamento per dare alle famiglie assistenza e consulenza gratuita e qualificata. Gli sportelli fanno parte del progetto FEELING (Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness is Game-changing), il progetto di prevenzione e assistenza per le famiglie sovraindebitate, coordinato da Adiconsum in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), promosso e finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Single Market Programme-Consumatori 2024.

Il progetto si occuperà di prevenzione, assistenza e consulenza gratuita e qualificata. E proprio in questi giorni, prima dell’avvio degli sportelli per le famiglie, sta partendo la formazione degli operatori che si occuperanno di assistere le famiglie negli sportelli fisici delle due associazioni, che saranno attivati in dieci regioni. Saranno quattro i moduli di formazione: pianificare il futuro dei consumatori: strumenti di empowerment finanziario; difendere i consumatori dalle truffe e dalle promesse facili; soluzioni legali e finanziarie per liberare i consumatori dal debito; nuove forme di accesso al credito: opportunità e rischi.

Sovraindebitamento, emergenza famiglie

Quanto è diffuso il sovraindebitamento? Risulta ancora difficile capire le dimensioni del fenomeno ma le stime che esistono parlano di dati allarmanti e preoccupanti. Numeri precisi sulle famiglie italiane in sovraindebitamento, aggiornati al 2025, non ci sono. Ma secondo il “Rapporto nazionale sul sovraindebitamento” del 2023, stilato da Liberi dal Debito e Legge3.it, circa 7 milioni di persone si trovano condizione di sovraindebitamento, e più di 1 famiglia su 4 (25,3%) è a rischio di povertà assoluta, spesso associata al sovraindebitamento. Inoltre, nel 2023, l’8,5% delle famiglie italiane viveva in povertà assoluta, e il 13% arrivava a fine mese con difficoltà, condizioni che possono favorire il sovraindebitamento.

Un recente studio sul sovraindebitamento in Italia, promosso da Comitato Interministeriale EDUFIN, ha messo in luce dati che spingono a parlare di vera e propria emergenza per le famiglie. Il sovraindebitamento cronico mette in crisi oltre un milione di cittadini che non riescono più a pagare le rate in scadenza, mentre altri due milioni riescono a pagare ma lo fanno in significativo ritardo. La crisi del debito ha dimensioni preoccupanti: oltre sei sovraindebitati su dieci hanno debiti superiori ai 100 mila euro, si ritrovano con più finanziamenti attivi e una qualità della vita devastata, fra ansia, preoccupazione e tagli a spese essenziali quale quelle per la sanità e i farmaci.

Un quarto dei sovraindebitati si trova in questa condizione per forme di dipendenza, oltre la metà per il deprezzamento dei beni patrimoniali e per il caro vita. Fra chi si trova in sovraindebitamento, inoltre, quasi la metà (48%) ha da 3 a 5 finanziamenti attivi e il 13% ha più di 5 finanziamenti; il 35% paga rate mensili tra 1.000 e 2 mila euro mentre il 9% supera i 2 mila euro mensili. L’impatto sulla qualità della vita è devastante: il 55% rinuncia a spese sanitarie e farmaci essenziali, l’81% soffre di disturbi del sonno legati all’ansia da debiti, quasi il 70% ha dovuto coinvolgere la famiglia nella gestione della crisi e tutti vivono in uno stato costante di preoccupazione.

Il progetto FEELING vuole dunque fornire ai consumatori e alle famiglie “un programma completo di educazione finanziaria e di rafforzare la loro capacità di autodifesa contro le pratiche commerciali scorrette e le truffe”.