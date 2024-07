Sovraindebitamento, ipoteche e vendite all’incanto: webinar lunedì 22 luglio

“Gestire il sovraindebitamento. Ipoteche immobiliari e vendite all’incanto”: è il tema del prossimo appuntamento dedicato ai consumatori, un webinar sul sovraindebitamento che si svolgerà lunedì 22 luglio alle 17.00 realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino nell’ambito del progetto Progetto TRIS – Recupero³. Interverranno il presidente nazionale MDC Antonio Longo e il vicepresidente e responsabile dell’Ufficio legale Eugenio Diffidenti.

Il sovraindebitamento è uno dei focus del progetto TRIS-Recupero avviato dall’associazione e finanziato dal Mimit, Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il progetto nel suo complesso ha il focus sul recupero, inteso in varie accezioni:

recupero e riutilizzo dei materiali che ogni giorno cittadini e famiglie usano nella vita quotidiana, nell’ottica dell’economia circolare;

recupero della credibilità, autostima e solvibilità economica per i soggetti sovraindebitati;

recupero e consapevolezza della piena capacità di essere protagonisti ed al passo dei tempi con l’innovazione tecnologica, superando il digital divide ed esplorando le nuove opportunità (conoscendo anche limiti e rischi) dell’Intelligenza Artificiale applicata ai comportamenti dei consumatori.

Educazione finanziaria e sovraindebitamento

Il secondo tema di approfondimento del progetto riguarda dunque l’educazione finanziaria e la condizione delle persone sovraindebitate, una situazione pesante economicamente e socialmente, che colpisce milioni di persone.

Secondo i più recenti dati Eurostat, in UE nel 2021 73,7 milioni di persone si trovavano in stato di povertà; in Italia erano 5,6 milioni. La “mappa” dei debiti riguarda il 46% delle persone, con una rata media mensile di oltre 300 euro. L’indebitamento medio sfiora i 32.000 euro con questa distribuzione: 20.2% per mutui; 29,2% per prestiti personali; 50,6% per operazioni finalizzate. Secondo i dati Cerved 120 mila aziende italiane rischiano il fallimento.

“Secondo l’opinione prevalente tra giuristi e commercialisti, oltre che delle associazioni impegnate nella tutela delle persone sovraindebitate, la cosiddetta “legge salva suicidi”, cioè la Legge n. 3/2012 non è riuscita a bloccare, se non molto limitatamente, questa deriva economica e sociale, anche perché poco conosciuta e farraginosa nella sua applicazione, oltre che essere una procedura molto onerosa”, ricorda MDC nel progetto. Da qui l’importanza di attività formative di alfabetizzazione ed educazione finanziaria, la cui assenza, spiega l’associazione, spesso è alla base dell’indebitamento.

Link al webinar: https://zoom.us/j/92396409036?pwd=XpvUwllIpBaJ8tFvkXftVmztbMOqWH.1

