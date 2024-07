Cyber caos, interruzione dei servizi Microsoft in tutto il mondo

In tutto il mondo è in corso un’interruzione su vasta scala dei servizi Microsoft. Colpiti aeroporti e compagnie aeree, banche, aziende, mass media. Secondo le prime informazioni raccolte, non si tratterebbe di un cyber attacco ma di guasti informatici causati da un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza

Cyber caos, interruzioni dei servizi Microsoft in tutto il mondo (Foto Markus Spiske per Pexels)

Interruzioni dei servizi Microsoft stanno colpendo milioni di utenti in tutto il mondo. Banche, compagnie aeree, telecomunicazioni, finanza e organi di informazioni sono colpiti da un’interruzione globale dei servizi sulle workstation Microsoft con ripercussioni sull’attività di aeroporti, trasporto ferroviario e mass media.

Una delle più estese interruzioni informatiche di sempre sta colpendo compagnie aeree, banche e mass media in tutto il mondo. Molti voli sono stati sospesi, con code e ritardi negli aeroporti e passaggio a sistemi di check-in manuale. Questa mattina Sky News nel Regno Unito non è riuscita ad andare in onda. E problemi vengono segnalati negli aeroporti in Spagna, a Berlino, ad Amsterdam.

Interruzione nei servizi Microsoft, caos in tutto il mondo

L’interruzione dei servizi informatici che investe i sistemi Microsoft nel mondo sta creando una situazione di cyber caos globale. La causa, al momento in cui scriviamo, non è nota ma Microsoft afferma che sta adottando misure di mitigazione dopo problemi di servizio, riferisce l’agenzia di stampa AFP. La società afferma che sta indagando su problemi con i servizi cloud negli Stati Uniti e un problema che interessa molte delle sue app e servizi. (Fonte: BBC).

Il malfunzionamento è davvero a livello mondiale. Come si legge su BBC, the Guardian e sulla stampa internazionale, l’interruzione dei servizi informatici ha riguardato e sta tuttora colpendo compagnie aeree, emittenti radiotelevisive e banche, tra cui Sky News nel Regno Unito, che è andato fuori onda e questa mattina non è stato in grado di trasmettere in diretta. Diversi aeroporti nel Regno Unito e in tutto il mondo stanno segnalando ritardi e alcuni voli sono stati sospesi, così come pure negli Stati Uniti.

Banche, compagnie aeree, compagnie di telecomunicazioni, emittenti televisive e radiofoniche e supermercati sono state costrette a chiudere i battenti dopo la comparsa di schermate blu di errore sulle postazioni di lavoro Windows in tutto il mondo, sintetizza il Guardian.

Secondo gli aggiornamenti che twitta The Spectator Index, interruzioni nei servizi IT ci sono nella principale banca del Sudafrica, nelle linee aeree indiane, negli aeroporti spagnoli, ad Amsterdam, a Praga, negli Stati Uniti e a Hong Kong. Fra i media colpita anche l’Associated Press. “L’attuale interruzione, che ha un impatto su vari settori in tutto il mondo, è una delle più grandi di sempre.”

Ci sono stati problemi anche alla Borsa di Londra. L’aeroporto internazionale di Berlino è bloccato per un guasto tecnico, tutti i voli sono sospesi. In Spagna ci sono ritardi nei voli per problemi informatici. Guasti informatici si registrano in tutto il mondo.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio. “I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione”, ha affermato l’azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365” (Fonte: Ansa). Secondo quanto riporta l’Ansa che cita “fonti informate”, “l’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker”. Il problema, prosegue l’Ansa, “riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente”.

