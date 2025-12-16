Tredicesime, Federconsumatori: solo il 9,7% per regali e viaggi

A cosa saranno destinate le tredicesime in arrivo? Circa il 65% sarà eroso da rate, mutui, bollette e tasse. Il 29% se ne andrà per pagare prestiti, mutui e rate. Il 23% per bollette e utenze. Consistenti anche le cifre che verranno destinate a rc auto, tasse e bolli vari. E così ben poco degli oltre 50 miliardi e mezzo di euro che arriveranno in tredicesime rimarrà agli italiani per spese voluttuarie, regali di Natale e viaggi.

Scadenze di fine anno vs spese di Natale

Le tredicesime, ricorda Federconsumatori, rappresentano “una vera e propria boccata di ossigeno per i cittadini, anche se, a conti fatti, gli rimarrà ben poco in tasca. La maggior parte degli importi, infatti, sarà erosa dalle numerose scadenze di fine anno, nonché dal livello ancora sostenuto dei tassi, specialmente dei finanziamenti”.

Il risultato è che solo il 9,7% del monte tredicesime rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi.

Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, importi rilevanti saranno destinati ai rincari delle assicurazioni (la cui incidenza sulle tredicesime ammonta al 16,3%), nonché alle rate di mutui e prestiti, voce da sempre in testa alla classifica delle componenti che intaccano la gratifica natalizia, la cui incidenza quest’anno è pari al 29,1%. Altre voci importanti sono inoltre quelle relative alle tasse (12,75%), all’aumento dei prezzi, che si mantengono su livelli elevati (con un’incidenza del 6,25%) e alle spese per la salute (no ticket), la cui incidenza scende leggermente al 2,8%.

“Di fronte a tale situazione, quello alle porte rischia di confermarsi un altro Natale freddo sul fronte dei consumi e dei regali, che peraltro molti hanno anticipato approfittando degli sconti del Black Friday – afferma Federconsumatori – Una situazione di difficoltà delle famiglie a cui, in manovra, non si dà alcuna risposta”.