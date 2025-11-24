Black Friday, al via gli acquisti (soprattutto per anticipare i regali di Natale)

È partita la Black Week, la settimana che conduce dritta al Black Friday. In realtà gli sconti sono partiti da giorni, pubblicizzati online e sulle vetrine dei negozi, con l’intento di acciuffare l’interesse dei consumatori nei confronti delle più varie proposte di promozioni e occasioni. E i consumatori? Le stime sui consumi e sulle adesioni sono varie, ma un dato sembra certo: in molti approfitteranno degli sconti per anticipare i regali di Natale.

Un acquisto su due è un regalo di Natale

Non è un orientamento nuovo, si era già affermato negli anni passati. Come ricorda il Codacons, dunque, “prosegue la tendenza a sfruttare il Black Friday per anticipare i regali di Natale”.

In base alle stime dell’associazione, “ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle festività, consolidando così il trend degli ultimi anni che registra uno spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre”.

Secondo il Codacons, il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d’affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici nell’intero periodo di sconti, con una spesa in linea con quella registrata lo scorso anno. In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday si confermano l’abbigliamento, l’elettronica, i piccoli elettrodomestici e i prodotti per la cura della persona. Sale al 50% la quota dei consumatori interessati al comparto moda (abbigliamento, calzature, accessori), mentre il 45% degli italiani valuterà l’acquisto di prodotti elettronici (smartphone, tablet, ecc.). Il 35% opterà per piccoli elettrodomestici per la casa (con in vetta friggitrici ad aria, macchine da caffè, aspirapolveri), il 30% per prodotti per la cura della persona.

Black Friday per il 44% delle famiglie

Approfitterà degli sconti del Black Friday il 44% delle famiglie, spesso anticipando i regali di Natale. L’analisi di Federconsumatori evidenzia una crescita del 4,7% di adesioni da parte delle famiglie rispetto allo scorso anno e un lieve aumento anche per la spesa media, che si attesterà a circa 142,60 euro a famiglia, +3% rispetto al 2024.

“Aumenta anche il numero di persone che approfitterà sì degli sconti, ma pagando a rate, ricorrendo al buy now pay later (lo farà oltre il 40%)”, spiega l’associazione.

“La crescita della spesa per il Black Friday – prosegue Federconsumatori – inciderà inevitabilmente sull’andamento della spesa per i regali natalizi: la maggior parte di chi effettuerà acquisti in tale occasione, infatti, (oltre il 72%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati. Rimane la predominanza degli acquisti online, anche se da un paio di anni questo vantaggio tende ad assottigliarsi: negozi fisici e catene, iniziano settimane prima ad organizzare le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday, invogliando in tal modo sempre di più gli acquisti”.

Fra i settori più gettonati per gli acquisti nel Black Friday ci sonoo elettronica, abbigliamento, cura della persona, ma anche ristorazione e viaggi. Diversi settori propongono sconti per il venerdì nero, o per la Black Week, e così guadagnano terreno anche sport, wellness, viaggi, esperienze e acquisti necessari come gli occhiali o i prodotti farmaceutici, persino visite mediche.

Il raggiro viaggia sui social

Attenzione però al rischio di truffe. Il Black Friday non è solo caccia agli affari, veri o presunti, ma può nascondere falsi sconti o vere e proprie truffe. La ricorrenza, spiega Federconsumatori, “rappresenta un’occasione ghiotta, per alcuni, per mettere in atto fenomeni speculativi: online e nei negozi, infatti, alcuni esercenti aumentando il prezzo dei prodotti, in modo da far apparire ancor più convenienti sconti che in realtà sono pressoché irrilevanti e in alcuni casi inesistenti”.

Il raggiro spesso viaggia sui social network, aggiunge Assoutenti, che chiede la massima attenzione a link sospetti, hashtag e tag su Instagram.

Spiega il presidente Gabriele Melluso: «Il Black Friday scatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti. Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram, Telegram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato».

«Nella maggior parte dei casi – prosegue Melluso – queste pagine hanno lo scopo di rubare credenziali bancarie e dati delle carte di credito degli utenti per svuotarne i conti correnti, e si registrano addirittura finti negozi online che, dopo aver incassato il denaro dai consumatori, non inviano la merce e spariscono nel nulla. Nei prossimi giorni i tentativi di truffa che utilizzano tali escamotage si moltiplicheranno, pertanto invitiamo i consumatori alla massima attenzione».