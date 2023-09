ABS per biciclette elettriche, l’Antitrust avvia istruttoria verso Bosch

L’Antitrust accende un faro sul mercato delle biciclette elettriche e degli e-kit per e-bike e apre un’istruttoria nei confronti di Bosch per presunto abuso di posizione dominante sui sistemi ABS per bici elettriche

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bosch per presunto abuso di posizione dominante sul mercato dei sistemi ABS per biciclette elettriche. Secondo l’Autorità, informa una nota, la società non avrebbe consentito l’interoperabilità elettrica e digitale tra i suoi sistemi di propulsione e l’ABS per biciclette elettriche prodotto da Blubrake S.p.A.

Biciclette elettriche, ABS e concorrenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Robert Bosch GmbH per verificare l’ipotesi di abuso di posizione dominante sul mercato europeo dei sistemi di propulsione per biciclette elettriche. Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, Bosch non avrebbe consentito l’interoperabilità elettrica e digitale tra i suoi sistemi di propulsione e l’ABS per biciclette elettriche prodotto da Blubrake S.p.A., apparentemente senza alcuna valida giustificazione. Secondo l’Autorità, questa condotta potrebbe escludere l’unico concorrente di Bosch nel mercato europeo degli ABS per biciclette elettriche, in via di sviluppo, e incidere così in modo negativo sulla concorrenza.

In alcune e-bike, spiega infatti l’Antitrust, è possibile è possibile montare componenti aggiuntive quali, ad esempio, l’ABS, che impedisce il bloccaggio della ruota anteriore e il sollevamento della ruota posteriore da terra, migliorando la stabilità complessiva della bicicletta.

La segnalazione viene da parte di Blubrake, una start-up di innovazione robotica, la quale lamenta che Robert Bosch GmbH, “forte di una posizione dominante nel mercato della fornitura e vendita di sistemi di elettrificazione (c.d. e-kit) per biciclette elettriche (c.d. e-bike), e avuto riguardo alla propria presenza anche nel mercato degli ABS per e-bike, starebbe ostacolando i tentativi di Blubrake di offrire il proprio ABS ai produttori di e-bike equipaggiate con l’e-kit di Bosch”.

Secondo l’ipotesi dell’Antitrust, “Bosch sembrerebbe aver fatto leva sulla propria posizione di leader di mercato degli e-kit per e-bike per restringere la concorrenza nascente nel mercato degli ABS per e-bike, allo stato proveniente da un unico operatore – Blubrake –, con conseguente potenziale estensione della propria posizione dominante in detto ultimo mercato”.

Nei giorni scorsi i funzionari dell’Autorità hanno partecipato alle ispezioni condotte nelle sedi estere di Bosch e di altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, con l’assistenza dei funzionari delle Autorità di Concorrenza tedesca e olandese; sono state inoltre svolte ispezioni nelle sedi in Italia, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!