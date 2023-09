SarkRace, domenica 24 settembre torna la corsa campestre contro i sarcomi

Torna a Roma la SarkRace, corsa o passeggiata campestre benefica per la ricerca e la cura del sarcoma. Un appuntamento che quest’anno giunge alla seconda edizione, dopo lo straordinario successo dello scorso anno con circa 400 partecipanti. Un appuntamento di solidarietà, impegno, testimonianza e sensibilizzazione, un evento sportivo amatoriale aperto a tutti, per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca e la cura dei sarcomi dei tessuti molli, rara forma di tumore, dalla complessa gestione clinica.

SarkRace, dove e quando

L’appuntamento è per domenica 24 settembre 2023, con partenza alle 10,00 da via Àlvaro del Portillo, 5, sede del CESA, Centro per la Salute dell’Anziano della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Il percorso si svolge all’interno della Riserva naturale di Decima Malafede lungo un tragitto di 5 km.

Al termine della manifestazione sportiva, saranno premiati i primi tre classificati e verranno donati alcuni gadget ricordo per tutti i partecipanti. L’evento, ideato ed organizzato dall’Associazione Sarknos (associazione benefica di medici e pazienti nata nel 2022), in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Municipio IX di Roma Capitale e da F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). La “iena” Filippo Roma, da sempre amico e sostenitore dell’associazione Sarknos, condurrà la giornata in tutti i suoi momenti e sviluppi. Le iscrizioni sono aperte al costo di 10 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto per le attività di ricerca e di cura del sarcoma.

Per info e iscrizioni: amministrazione@sarknos.it

