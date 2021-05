iSpeed: la nuova realtà emiliana per l’hosting provider

Parlare di hosting provider al giorno d’oggi è molto più semplice di qualche anno fa perché il mondo dei siti web è cambiato radicalmente. Al fianco dei programmatori di lunga data si sono avvicinate soluzioni semplificate man mano che i siti web sono diventati sempre più importanti per qualsiasi business, dalla piccola realtà artigianale alla grande azienda multi-nazionale.

Avere un sito web, infatti, è importante tanto quanto il numero di telefono aziendale e sono sempre di più le persone che si interessano a questo strumento. Proprio per questo il mercato è evoluto rapidamente e ha dovuto necessariamente semplificarne l’accesso per accogliere aspiranti web designer, programmatori e imprenditori.

Parliamo di hosting provider: cosa sono?

Per fare un sito web, infatti, occorrono una serie di strumenti digitali ed informatici e, soprattutto, bisogna saperli utilizzare. In questo quadro si colloca il mercato degli hosting provider, ovvero di aziende che offrono lo spazio virtuale in cui i contenuti e i dati del sito web vengono collocati e messi al sicuro.

L’hosting è un server nel quale vengono collocati dei database che costituiscono l’architettura di un sito web e, quindi, conserva tanti dati informatici protetti da una password di accesso custodita dal cliente. In pratica per avere in sito web occorre procurarsi una sorta di “garage” in cui parcheggiarlo e, quindi, il servizio viene venduto tramite abbonamenti di varia durata.

C’è un nuovo hosting provider in città!

Ora che abbiamo chiarito cos’è un hosting provider possiamo entrare nel vivo della questione e presentarti una valida alternativa ai fornitori già noti. Ci riferiamo alle soluzioni hosting con iSpeed, un hosting provider poco conosciuto nel nostro Paese ma che merita certamente la nostra attenzione. Si tratta di un nuovo servizio promosso da H2M Studio, azienda operante in ambito digitale ed ICT dalla lunga e comprovata esperienza.

I vantaggi di iSpeed risiedono soprattutto nei prezzi convenienti che includono una pluralità di servizi anche sui piani base. Difatti sia che tu abbia una piccola azienda a conduzione familiare o che tu sia a capo di un grande impero internazionale iSpeed offre soluzioni su misura, altamente personalizzabili e sempre scalabili.

Chi c’è dietro la novità di iSpeed?

Come anticipato iSpeed è frutto dell’ingegno di H2M Studio, azienda nata nel 2016 dall’unione delle competenze di un team di professionisti di esperienza pluriennale. Dall’incontro di esperti ICT, programmatori e imprenditori H2M Studio ha sviluppato esperienze in numerosissimi ambiti che spaziano dai servizi VoIP per le PA al Gaming delle Gallerie Commerciali, passando per eCommerce, Business Intelligence e molto altro ancora.

L’azienda ha lavorato duramente per evolvere nelle competenze ponendo al centro delle proprie attenzioni le necessità del cliente. È proprio per questo iSpeed è tra le poche alternative che offrono pacchetti standard al fianco di soluzioni altamente configurabili e personalizzate. Completano il quadro positivo l’assistenza tempestiva (24/7) e la varietà di soluzioni e servizi per ogni esigenza di vendita, comunicazione e digitalizzazione. Una ventata di novità e freschezza che chi opera sul web aspettava da tanto!