L’Antitrust avvia istruttoria sui contratti per FiberCop

L’Antitrust avvia un’istruttoria sui contratti per la costituzione di FiberCop. Il procedimento riguarda Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia e KKR & Co. Secondo l’Autorità lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra è un obiettivo cruciale per il Paese.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato dunque un’istruttoria verso Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia KKR & Co. Il procedimento riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali.

«Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra – informa l’Antitrust in una nota – rappresenta un obiettivo cruciale per il nostro Paese che può essere raggiunto in tempi rapidi solo attraverso l’esplicarsi di una sana concorrenza dinamica. In questa prospettiva, l’Autorità – riconoscendo le possibili efficienze dei progetti condivisi di infrastrutturazione – ha avviato un’istruttoria per accertare che gli accordi in questione non comportino restrizioni concorrenziali non necessarie e che forniscano adeguati incentivi alla dismissione della vecchia tecnologia delle reti in rame».