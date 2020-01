Per cosa usi Internet? Ai primi posti in Europa le email, la ricerca di informazioni e l’instant messaging

Quasi nove cittadini europei su dieci usano Internet ma ci sono ancora ampie differenze nazionali. Nel 2019, l’87% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell’Unione europea ha dichiarato di aver utilizzato Internet nei tre mesi precedenti. Questa percentuale però varia dalla quasi totalità dei cittadini in Svezia (il 98%) al 68% in Bulgaria. In questa graduatoria l’Italia si pone nella posizione bassa della classifica, e si piazza quart’ultima prima di Portogallo, Romania e appunto Bulgaria.

Eurostat: per cosa usi Internet?

Sono i dati di un sondaggio Eurostat dedicato all’uso di Internet, che riporta anche la classifica delle attività svolte online dai cittadini.

A livello di media europea (il che significa che ci sono notevoli differenze fra Stato e Stato) i dati del 2019 dicono che fra i cittadini dai 16 ai 74 anni Internet è stato utilizzato principalmente per inviare/ricevere e-mail (75%), per trovare informazioni su beni e servizi (68%), per la messaggistica istantanea (67%) e le notizie online (63%).

Oltre la metà dei cittadini ha inoltre utilizzato l’internet banking (58%) e ha usato internet per prendere parte ai social network (57%), per cercare informazioni sulla salute (55%), per ascoltare musica (53%) e telefonare o videochiamare (52%). Molto indietro è invece l’online learning, che copre in media europea appena il 23% dei cittadini. La vendita di beni e servizi viene fatta via internet solo dal 20% della popolazione europea.