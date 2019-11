Seggiolini antiabbandono, boom di ricerche online: più 6040% in quattro giorni

Tutti online a cercare i seggiolini antiabbandono più adatti e i dispositivi migliori se il seggiolino, come è prevedibile, è già in auto da tempo. Nell’ultima settimana il gesto più diffuso fra i genitori è stato probabilmente quello di andare a fare una ricerca online per i seggiolini antiabbandono e i dispositivi disponibili sul mercato. Di che mole di ricerche stiamo parlando? Basti pensare a un dato, quello appena diffuso dal portale di comparazione prezzi idealo: più 6040% di ricerche online negli ultimi quattro giorni.

Seggiolini antiabbandono, boom di ricerche online

L’obbligo del dispositivo antiabbandono per bambini fino a quattro anni di età è entrato in vigore il 7 novembre. Le sanzioni sono già operative, anche se si va verso una moratoria a marzo 2020. idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, ha analizzato dunque i dati del proprio portale italiano e ha evidenziato «un +6040% di ricerche online per la categoria Accessori per seggiolini auto, in cui sono presenti i dispositivi antiabbandono, negli ultimi quattro giorni (dal 7 al 10 Novembre 2019)».

I dati di questi giorni sono stati poi confrontati con il periodo precedente, ovvero dal 3 al 6 Novembre 2019. Quale cifra bisogna mettere in conto? Per i dieci prodotti più popolari sul portale italiano di idealo, il prezzo dei seggiolini antiabbandono varia fra i 100 e i 350 euro. La maggior parte dei soli dispositivi antiabbandono, invece, ha un costo pari a 50-70 euro.