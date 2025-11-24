Suggerimenti per velocizzare un vecchio Mac

Il Mac rappresenta un pc di altissima qualità ma ogni tanto può presentare dei problemi di memoria e velocità di esecuzione, soprattutto nei modelli più vecchi. Quali sono le motivazioni? E come fare per riportarlo a livelli alti di prestazione?

Capire le motivazioni ed agire per ottenere di nuovo il pc ad alti livelli

Per i puristi dell’informatica e dei pc in particolare la cosa potrebbe sembrare surreale; eppure, anche il Mac potrebbe avere dei problemi. Sì, specialmente se si tratta di una macchina con diversi anni alle spalle potrebbe presentare delle complicazioni sotto l’aspetto della memoria e/o della velocità di esecuzione. I motivi ovviamente possono essere diversi, basterà individuare le cause per far tornare un pc di altissimo livello alle sue funzioni originali. Il disco rigido interno potrebbe essere pieno così come tutti quegli elementi all’accesso e tutte quelle app in background contribuiscono in maniera determinante a rallentare il Mac. Anche i troppi file aperti, i video, le foto di certo non velocizzeranno le operazioni del computer. Come velocizzare il Mac? In che modo intervenire?

Alleggerire l’eccessiva presenza di file e aggiornare il MacOs

Ottimizzare l’archiviazione potrebbe essere un inizio ottimo per riportare memoria e velocizzare un vecchio Mac. Chiaramente liberare lo spazio è la cosa migliore, ci sono diverse applicazioni che rimuoveranno i file in eccesso in modo totalmente sicuro. Sapete quanti file sono presenti su un pc che non utilizziamo più? Tantissimi e sono nocivi per la velocità di lavoro. Avete mai pensato poi di aggiornare MacOS? Si potrà effettuare sia attraverso le impostazioni di sistema che aprendo l’App Store magari in un periodo in cui non si utilizza il pc per i tempi lunghi di esecuzione dell’aggiornamento. Ci sono poi diversi altre app dette elementi di avvio che caricano la memoria proprio al momento di avvio del Mac. Rimuoverli (disattivati direttamente) significa “alleggerire” il computer.

Disinstallare (quasi) tutte le app inutilizzate

Gli esperti così come i tanti appassionati preferiscono altresì percorrere un’altra strada, sostituirei percorsi di file vecchi, ruotando registri di sistema così come le librerie: tecnicamente si parla di eseguire script di manutenzione. Il computer è una risorsa incredibile in termini di tecnologia, sviluppo, memoria, accesso ad Internet ma non bisognerà mai trascurare il fatto di poterlo far lavorare nel migliore dei modi. Avete poi pensato che molte delle app che sono installate sul vostro Mac sono inutilizzate da troppo tempo? Quale migliore occasione per eleminarle e poter ridare al pc la possibilità di viaggiare e operare come se fosse nuovo? Sì, vero, alcune delle app presenti non posso essere disinstallate. Come mai? Essendo state preinstallate in MacOS risulteranno protette dal sistema.

Gli effetti visivi? Belli da vedere ma…

Anche le notifiche push e vari aggiornamenti dei siti possono influire in maniera determinante, bisognerà disattivarle. E gli effetti visivi? Belli da vedere ma ne possiamo fare a meno specialmente se rientrano nella categoria di ciò che rallenta le operazioni del Mac: animazioni del Dock, delle finestre, della visualizzazione rapida e di regolazione delle finestre. Pochi e semplici suggerimenti per riportare il vecchio Mac alle sue straordinarie funzioni originali in termini di memoria e velocità.