L’ultimo osservatorio Just Eat–Toluna racconta un’Italia che non ordina più solo per fame o comodità: emozioni, socialità, estetica del cibo e influenze pop globali guidano un fenomeno sempre più maturo. Dal boom della cucina coreana al “delivery camouflage”, fino alla crescita attesa del mercato entro il 2030, il domicilio diventa un’esperienza culturale e personale.

Ordinare cibo non è più una scelta dettata dalla pigrizia. Con una media di 1,5 ordini a settimana, il food delivery è una routine che si intreccia con momenti di compagnia, relax o intrattenimento. Il 92% lo fa in presenza di altri, soprattutto in coppia (55%) o in famiglia (49%).

Le generazioni lo vivono in modo diverso: la Gen Z lo trasforma in un’estensione della socialità – con discussioni sui gusti e “ordini paralleli” da ristoranti diversi – i Millennials lo associano al comfort e alle maratone davanti alla TV, mentre la Gen X resta fedele ai propri locali di quartiere. Napoli si conferma la città più “social”, con il 70% degli ordini condivisi.

Quando a decidere è l’umore: gusto, praticità ed estetica

La scelta del piatto è un intreccio di emozione e razionalità: il 47% decide con il palato, il 30% punta sulla sazietà, il 13% cerca opzioni nutrienti e l’11% segue l’estetica. C’è chi ascolta anche le “sensazioni”: il trend ASMR influenza il 19% degli utenti attenti a consistenze e suoni del cibo, mentre il 22% sceglie in base alla bellezza del piatto.

La praticità resta centrale: velocità (50%), costi di consegna (47%) e prezzo (45%) guidano la decisione. E il telefono? Divide nettamente: la Gen X non lo teme, mentre Gen Z e Millennials restano fedeli alle app digital-first.

Il delivery permette anche flessibilità: si ordina quando non si può uscire (45%), per esplorare nuove cucine (33%) o mangiare fuori orario (24%). E spunta il “delivery camouflage”: 4 italiani su 10 hanno spacciato un piatto da asporto per una ricetta fatta in casa, soprattutto lasagne, pasta al forno e dolci. Per la Gen Z è un gioco, per molti Millennials un piccolo segreto da non confessare.

Sushi, binge watching e TikTok: quando la cultura pop detta i trend

Il 61% degli italiani ritiene superata l’idea dei piatti “da uomini” o “da donne”. Oggi le scelte sono influenzate più dai contenuti digitali che dagli stereotipi: il 46% prende ispirazione da film e serie, il 57% copia ricette viste sui social.

La cucina coreana è ormai un fenomeno pop: sui social i contenuti legati a kimchi e tteokbokki crescono rispettivamente del 44% e 61%, mentre su Just Eat gli ordini esplodono (+76% kimchi, +31% fried chicken, +21% bibimbap). Una prova di come globalità e comfort convivano nelle nuove abitudini degli italiani.

Uno sguardo al 2030: un mercato che cresce con identità e tecnologia

Secondo Grand View Research, il food delivery italiano raggiungerà 1,8 miliardi di dollari entro il 2030, trainato da un tasso di crescita annuo del 4,8%. Ma non è solo una corsa ai volumi: l’evoluzione punta verso esperienze più personalizzate, sostenibili e legate allo stato d’animo.

Il delivery diventa una forma di self-care per il 57% degli italiani, capace di unire emozione, praticità e senso di appartenenza culturale. Intanto, la tecnologia – dalle cloud kitchen ai sistemi di ottimizzazione logistica – rende il servizio più efficiente e vicino ai bisogni reali.

Il risultato è un ecosistema maturo in cui ordinare non significa più semplicemente “non cucinare”, ma scegliere un gesto quotidiano che parla di gusto, identità e benessere.