Truffe online: colpiti più di 8 milioni di italiani, i consigli per la sicurezza

Truffe online, consigli per la sicurezza

Oggi internet è diventato parte integrante del nostro quotidiano. Sono diverse le operazioni che, sempre più comunemente, svolgiamo online: dall’intrattenimento all’informazione, passando per i social network ma anche per l’home banking, fino alle assicurazioni e tanto altro ancora.

Per questo motivo di pari passo alla crescita dell’utilizzo del web, dovrebbe aumentare anche la sicurezza online e la consapevolezza da parte degli utenti. Vediamo cosa emerge da una recente analisi.

Il 19% degli italiani vittima di truffa nel 2019

Ci ha pensato una ricerca condotta da mUp Research a far luce sul problema della sicurezza tra online e offline. Il 19% degli italiani ha dichiarato di esser rimasto vittima di una truffa nel corso del 2019.

Un dato alquanto preoccupante se si considera che la percentuale appena vista corrisponde a circa 8,3 milioni di consumatori. La ricerca ha inoltre indagato quegli ambiti in cui sono stati registrati più tentativi fraudolenti. Al primo posto troviamo la telefonia mobile, segnalata dal 6% degli intervistati e seguita a corta distanza da carte elettroniche e utenze luce e gas (5%). In fondo a questa classifica troviamo comunque due ambiti che richiedono sempre una certa prudenza, vista la loro importanza: stiamo parlando delle assicurazioni auto e moto, dei conti correnti e dei prestiti personali.

Il campo finanziario è dunque uno di quelli che richiede più attenzione. In questo caso, oltre ai consigli che andremo a vedere tra poco, risulta fondamentale affidarsi ad un operatore solido e affidabile, come ad esempio Santander , e magari leggere alcune opinioni su di esso. Inoltre, è sempre bene consultare sin da subito tutte le condizioni contrattuali, in modo da poter scegliere con certezza il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Internet in sicurezza: i consigli da seguire

Quali sono le precauzioni che un utente dovrebbe sempre seguire quando naviga sul web? Basta seguire qualche semplice consiglio per massimizzare la propria sicurezza in internet, sui social network e sugli store di app e altri videogiochi.

Come prima cosa bisognerebbe sempre mantenere aggiornato il proprio dispositivo o pc, attivando firewall, antivirus e antispam. Molta attenzione va poi posta alle password: meglio evitare di impostare combinazioni semplici o utilizzare sempre la stessa password. È meglio preferire l’utilizzo di numeri e caratteri speciali.

Quando si naviga sul web, poi, bisognerebbe controllare alcuni indicatori di sicurezza della pagina che si sta visitando, ovvero la scritta https e il simbolo del lucchetto. Allo stesso tempo l’utente dovrebbe essere consapevole delle impostazioni relative alla privacy dei suoi account social, evitando di condividere informazioni personali o importanti con una rete di persone troppo estesa.