Vietare la sorveglianza biometrica di massa. La Commissione europea registra l’iniziativa dei cittadini

Oggi la Commissione europea ha deciso di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa». Gli organizzatori esortano la Commissione a proporre un atto giuridico che ponga definitivamente fine agli usi indiscriminati e tendenziosi di dati biometrici che possono sconfinare in attività di sorveglianza di massa e interferire indebitamente con i diritti fondamentali.

La Commissione, informa Bruxelles, ha deciso di registrare l’iniziativa in quanto, soddisfacendo le condizioni necessarie, è giuridicamente ammissibile; al momento però non l’ha ancora analizzata nel merito.

Divieto delle pratiche biometriche di sorveglianza di massa

«Chiediamo alla Commissione europea di regolamentare rigorosamente l’uso delle tecnologie biometriche al fine di evitare indebite interferenze con i diritti fondamentali», si legge sulla pagina dedicata all’iniziativa.

«In particolare, chiediamo alla Commissione di vietare, nella legge e nella pratica, usi indiscriminati o arbitrariamente mirati della biometria che possono portare a una sorveglianza di massa illegale».

Sono sistemi che non devono essere sviluppati e usati da enti pubblici o privati nella misura in cui possono interferire in modo non necessario o sproporzionato con i diritti fondamentali delle persone.

L’iniziativa parte dalla considerazione che l’uso diffuso della sorveglianza biometrica e della profilazione «è una minaccia per lo Stato di diritto e le nostre libertà fondamentali» specialmente laddove le tecnologie di riconoscimento facciale vengano usate da forze di polizia, autorità locali o aziende private, per monitorare le persone negli spazi pubblici.

Reclaim Your Face

«Non accetteremmo mai che una persona ci segua costantemente monitorando e valutando chi siamo, cosa facciamo, quando e dove ci muoviamo. Il riconoscimento facciale, insieme ad altre tecnologie biometriche utilizzate negli spazi pubblici, agisce proprio in questo modo, trasformando ognuno di noi in un potenziale sospetto».

E’ quanto si legge sul sito Reclaim Your Face, che ha anche una sezione in italiano.

«Chiediamo trasparenza – proseguono i promotori – su dove e come queste tecnologie di sorveglianza vengono utilizzate e la possibilità di esprimere la nostra opposizione ad esse. Come coalizione intereuropea della società civile e della popolazione, chiediamo ai nostri paesi di rivelare e rifiutare l’uso della sorveglianza biometrica che potrebbe avere un impatto sui nostri diritti e sulle nostre libertà negli spazi pubblici».