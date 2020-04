Gaming, col lockdown si passa più tempo su siti e app di videogiochi

Le giornate in lockdown fanno aumentare il gioco digitale. Con più ore a disposizione, e nonostante gli impegni della scuola a distanza o dello smartworking, sono in molti a cercare distrazione e divertimento nel gaming. Nei nuovi comportamenti dei consumatori online c’è dunque da segnalare il tempo passato su giochi e videogiochi come pure su siti di informazione dove si possono conoscere e condividere strategie di gioco e suggerimenti.

A restituire uno sguardo all’impatto della pandemia sui consumatori online e sui loro comportamenti di gioco è un approfondimento di ComScore, che confronta l’andamento delle visite a siti e app di gioco di cinque paesi europei: Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito.

Gaming, si gioca di più e si coltiva la passione sui forum di gioco

Rispetto all’andamento della settimana 13-19 gennaio 2020, le visite sono aumentate di una percentuale che varia dal 19% di Germania e Regno Unito al 44% della Spagna nel periodo compreso fra il 6 e il 12 aprile. Il picco dell’attività di gioco digitale, dice ComScore, non sorprende affatto perché le persone bloccate in lockdown cercano nuove distrazioni per riempire il tempo a disposizione. E cercano di divertirsi.

Il risultato è che, nonostante gli impegni richiesti dalla didattica a distanza e dallo smart working, i consumatori europei passano molto più tempo su siti web e app di gioco. C’è un aumento considerevole in Spagna, dove il tempo trascorso a giocare è aumentato del 44%, ma anche in Italia, dove la crescita è del 31%, mentre la Francia è a più 28%.

Questo tempo riguarda poi due diverse categorie di siti, spiega CamScore: da un lato, siti web e app dove si trovano informazioni sul gioco, dall’altro siti e app di gioco online. Nel primo gruppo rientrano i siti di informazione, notizie e forum dove gli utenti possono conoscere e condividere strategie, trucchi di gioco e suggerimenti, mentre il secondo gruppo comprende le app e i siti di gioco veri e propri, dai quali si accede a giochi da fare da soli o in compagnia.

Le visite ai siti web e alle app di gioco sono aumentate del 19% mentre quelle ai forum e alle app di informazione aumentano molto di più, addirittura del 94% in Francia. Segno dunque, spiegano da ComScore, che gli utenti coltivano le proprie passioni e usano il tempo libero a disposizione per rispolverare le proprie abilità e condividere informazioni e interessi con altri appassionati di gaming e videogiochi.

Gaming, aumentano le vendite di console

Il lockdown ha poi un impatto anche sulle vendite di tecnologia legate al gaming. Gli italiani a casa comprano contenuti legati all’intrattenimento e si intrattengono coi videogiochi. C’è stato un aumento del 9% del tempo dedicato al gioco su mobile e pc fra il 21 febbraio e il 22 marzo rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati GfK su un campione di over 14 anni).

Gli italiani per giocare comprano console, accessori e pc gaming. Il mese scorso (2-29 marzo 2020) GfK ha registrato un picco di vendite del comparto Gaming.

«Le vendite di Console Gaming sono aumentate del +67% a valore rispetto allo stesso periodo all’anno precedente. In forte crescita anche gli accessori per Console: GfK registra una crescita del +24% a valore per i Gamepad (controller per videogiochi), del +478% per i Gaming Seats (sedie e poltrone per il Gaming) e del +104% per i volanti per il Gaming (Stearing Wheel). Molto positivo anche il trend dei PC Portatili per il Gaming, con una crescita delle vendite del +20% a valore e del +31% a unità, rispetto allo stesso periodo del 2019».