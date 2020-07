Il romanzo? Lo leggo sul tablet. Avanza l’interesse per la lettura digitale

Cresce l’interesse degli italiani per la lettura digitale. Oltre il 68% dice di preferire il supporto digitale, eBook reader o tablet, per leggere un libro. Solo il 4,4% non rinuncerebbe mai al cartaceo

La lettura digitale si fa spazio. Complice anche la quarantena, che ha costretto tutti in casa, in molti si sono avvicinati ai libri in formato digitale. La carta rimane forse il desiderio di pochi seguaci?

Solo il 4,4% degli intervistati in un sondaggio condotto dal portale idealo dice che non rinuncerebbe mai al libro cartaceo. E poco meno di quattro lettori su dieci dicono di preferire la carta rispetto alla possibilità offerte dalla lettura digitale, su un eBook reader, su tablet, addirittura su smartphone.

La lettura digitale si è fatta strada e per molti aspetti è ritenuta più comoda. Quando si deve partire, quando si devono leggere bei tomi. Probabilmente, però, ci sarà un’integrazione fra i diversi formati.

Lettura digitale, l’indagine

«Per tanti anni la lettura digitale è stata guardata con diffidenza da chi riteneva che leggere non potesse che essere un’attività analogica – commenta Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia – ma i dati della nostra indagine e del relativo sondaggio online ci dimostrano come probabilmente queste due realtà stiano imparando a convivere e che non necessariamente l’una debba soppiantare l’altra. Continua ad esistere chi non vuole rinunciare alla sensazione tattile di sfogliare il proprio libro del cuore, mentre parallelamente cresce il numero di quanti approfittano della tecnologia per provare un’esperienza differente – forse meno romantica ma più pratica – e della comparazione prezzi per risparmiare sul proprio acquisto».

I dati vengono da un’indagine che idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, ha fatto sulla base dei propri dati – le intenzioni di acquisto di eBook reader nel confronto annuale – e di un sondaggio online fatto a luglio cui hanno risposto poco meno di duemila persone.

Oltre due terzi degli italiani ha letto di più nel 2020, dice il portale, e l’interesse per la lettura digitale cresce molto rispetto allo scorso anno.

Quasi la metà degli italiani, il 46,1%, dice di preferire l’eBook reader alla carta stampata. I supporti per la lettura di libri elettronici sono strumenti sempre più apprezzati.

Lettura digitale vs lettura su carta

L’interesse degli italiani online per gli eBook reader è aumentato in media, nell’ultimo anno, del +79,5% (secondo analisi fatte sul portale italiano, sulla base delle intenzioni di acquisto nel confronto annuale).

Il 62,8% degli italiani, secondo il sondaggio fatto da idealo, preferisce il supporto digitale (eBook reader 46,1%, tablet 9,0%, smartphone 7,7%) alla lettura del libro su carta, preferita dal 37,2%.

È facile immaginare che anche il lockdown abbia avuto il suo peso, sia in un certo aumento della lettura (cosa si fa, chiusi in casa, oltre a stare online, sulle chat e sui social?) sia nell’aver avvicinato qualcuno alla lettura digitale.

«Oltre 2/3 dei rispondenti al sondaggio (75,7%) ha dichiarato – dice idealo – di aver letto di più negli ultimi mesi, anche a causa del lockdown che ci ha costretti in casa per molte settimane e ha dato tempo, anche ai più scettici, di provare la lettura digitale. Da marzo ad oggi, infatti, l’interesse online verso gli eBook reader ha registrato un picco del +45,7% e più della metà di coloro che hanno risposto al sondaggio ha detto di aver letto più libri in formato digitale durante il lockdown (55,5%)».

Il vantaggio che gli utenti riconoscono alla lettura digitale rispetto al libro di carta è la comodità, specialmente quando si è in movimento. Il formato digitale è ritenuto più pratico del libro cartaceo per il 44,5%, o più pratico per libri corposi. Solo il 4,4% del campione ha risposto che non rinuncerebbe mai al libro cartaceo.