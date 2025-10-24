Lucca Comics&Games, Aie: fumetti, vendite triplicate in sei anni

Dal 2019 le vendite di fumetti in librerie, online e nei supermercati sono triplicate. I dati saranno discussi dall’Associazione italiana editoria al Lucca Comics&Games

I fumetti vendono sempre di più. Appassionano i lettori e conquistano fette ampie nel mercato. Negli ultimi sei anni, dal 2019 che precede la pandemia a oggi, le vendite di fumetti nelle librerie, online e nei supermercati sono triplicate sia a copie che a valore, imponendo questo come il genere che ha avuto il maggior tasso di crescita nei canali trade.

La crescita dei fumetti

Nei primi nove mesi del 2019 si vendevano 2 milioni e 140 mila copie di fumetti per un valore di vendita di 20,1 milioni di euro. Quest’anno si è passati a 6 milioni e 280 mila copie, pari a 59,5 milioni di euro di spesa del pubblico, in crescita rispettivamente del 193% a copie e del 196% a valore. I dati vengono dall’Aie, Associazione italiana editori, e saranno approfonditi durante l’incontro “I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori”, che si terrà il 29 ottobre a Lucca, in occasione del Lucca Comics & Games 2025.

Dietro all’andamento delle vendite sui fumetti, anticipa l’Aie, ci sono andamenti annuali meno lineari e cambiamenti profondi nei comportamenti di lettura e di acquisto che attraversano sia i diversi cluster del mercato (manga, fumetti per ragazzi, graphic novel), sia le dinamiche rispetto agli altri generi.

Dal post Covid a oggi, qualche tendenza

Dal post Covid a oggi i fumetti, insieme alla narrativa di genere, hanno trainato l’editoria italiana. Secondo dati diffusi dall’Aie un anno fa, nel 2024 il fumetto, italiano e straniero, ha avuto vendite negli otto mesi pari a 56,7 milioni di euro, in calo del 5,3% rispetto l’anno precedente e in crescita del 212,9% rispetto al 2019. Il picco di vendite nei primi otto mesi era stato raggiunto nel 2022, con 65,8 milioni di euro di vendite. In questi numeri non rientravano le librerie specializzate in fumetti e le vendite in fiere e festival.

Secondo l’Osservatorio Aie sulla lettura del 2024 sull’andamento della lettura di fumetti in Italia, si sta ridisegnando la mappa dei generi dei fumetti, con meno manga e un aumento di graphic novel e fumetti per bambini (6-13 anni). I lettori di fumetti sono stimati nel 17% della popolazione (stima in proiezione di 7 milioni e mezzo di persone, con un calo rispetto al 2023). I manga rappresentano comunque oltre il 73,1% delle quote di mercato a copie e il 54,4% delle quote di mercato a valore. Mentre le graphic novel crescono del 3,8% a copie e del 7,1% a valore.

Conto alla rovescia per Lucca Comics&Games

Lucca Comics&Games si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Migliaia di appassionati, famiglie, collezionisti e curiosi invaderanno il centro di Lucca, per celebrare i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema, delle sigle e serie televisive. La rassegna ospita il meglio della produzione del fumetto mondiale, editori italiani e internazionali, padiglioni monografici, anteprime, edizioni speciali e centinaia di incontri unici. L’area Comics è il cuore dell’esperienza dei visitatori e visitatrici nel centro cittadino, con le proposte di oltre 90 editori italiani e internazionali.