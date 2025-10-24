Formaggella a latte crudo, richiamo per rischio microbiologico
Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di due lotti di formaggella a latte crudo: in uno è stata rilevata la presenza di listeria, per l’altro il richiamo è precauzionale
Richiamo per rischio microbiologico per due lotti di formaggella a latte crudo. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di due lotti di formaggella a latte crudo del Caseificio Sociale Valsabbino.
Il lotto di produzione 1445, prodotto in Località Mondalino, a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, in formato da 1,70 kg, è stato richiamato per la “rilevata presenza di listerya monocytogenes”. Per il secondo lotto, con numero 1462 e con lo stesso formato da 1,70 kg, si tratta di un richiamo precauzionale per la presenza di listerya nel lotto precedente.
L’avviso ai consumatori è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.