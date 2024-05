Netcomm NetRetail: il futuro del commercio è digitale

I dati raccolti dalla ricerca Netcomm NetRetail evidenziano un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo degli italiani, con il digitale che continua a consolidarsi come un canale di acquisto sempre più rilevante

Il futuro del commercio è in digitale: dalla ricerca di Netcomm NetRetail si evidenzia il labile confine tra acquisti online e offline (Immagine credit Netcomm NetRetail 2024)

In occasione della seconda giornata di Netcomm Forum, è stata presentata ieri la ricerca Netcomm NetRetail, che rivela un panorama sempre più integrato tra il mondo digitale e quello fisico nel processo di acquisto. I dati raccolti evidenziano un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo degli italiani, con il digitale che continua a consolidarsi come un canale di acquisto sempre più rilevante.

Secondo la ricerca, oltre un terzo delle decisioni di acquisto in negozio (38,9%) è influenzato dai punti di contatto (anche detti touchpoint) digitali, come chat, social, siti web, newsletter. Questo dato dimostra che il confine tra acquisti online e offline stia sempre più sfumando, con i consumatori che utilizzano entrambi i canali in modo complementare.

Gli acquirenti digitali in Italia sono in costante crescita, con 33,7 milioni di persone che fanno acquisti online, un aumento di 700.000 rispetto all’anno precedente e di 10 milioni negli ultimi 5 anni. Più della metà degli acquisti online (55,3%) viene effettuata da dispositivi mobili, mentre il 48,1% avviene da PC e il 5,9% da tablet.

La ricerca ha anche analizzato lo stato di integrazione tra vendita online e offline di diverse categorie merceologiche, rilevando un punteggio medio di ibridazione di 3,90 su una scala da 0 a 10. Sebbene questo punteggio sia in crescita rispetto agli anni precedenti, rimane ancora insoddisfacente. Le categorie di prodotti come elettronica, gioielli, media ed editoria mostrano un maggiore livello di integrazione, mentre quelle del Food e Salute sono ancora indietro.

Le ragioni che spingono i consumatori italiani ad acquistare online sono principalmente la convenienza economica (36,9%), l’abitudine consolidata ad acquistare da determinati siti o app (27,2%) e l’ampiezza dell’assortimento (26,2%). La semplicità e la velocità di acquisto online, insieme alle spese di consegna ridotte, sono anche fattori determinanti. Un altro dato interessante riguarda la preferenza per la consegna “Out of Home”, che sta diventando sempre più popolare tra gli italiani. Questo tipo di consegna rappresenta il 17,1% del totale, mentre l’Home Delivery rimane l’opzione più utilizzata (79,8%).

Il percorso verso l’acquisto online coinvolge diversi touchpoint, con i motori di ricerca, il sito o l’app del brand, le recensioni dei prodotti e i siti di vendita online che giocano un ruolo chiave. Questi, sono più rilevanti per determinate categorie come elettronica, moda e alimentari.

Infine, per quanto riguarda i metodi di pagamento, il Digital Wallet (portafoglio digitale), la carta prepagata e la carta di credito sono i più utilizzati, mentre l’utilizzo del contante continua a diminuire. Solo il 2,1% degli italiani, infatti, utilizza ancora il contante per gli acquisti online, mentre il bonifico è utilizzato solo nell’1,4% dei casi.

