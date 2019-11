Regali di Natale, si inizia sempre prima. Nella top five dei giocattoli online ci sono Lego e Barbie

Sembra che non si possa sfuggire. Nel mondo dell’e-commerce, e non solo, sta già partendo la corsa ai regali di Natale. Magari ancora non si compra, ma è pur vero che le ricerche online dei consumatori sono già aumentate rispetto allo scorso mese. Certo, ci sarà il Black Friday e questo già attira attenzione e ricerche. Ma in generale si sta spostando a novembre, e sicuramente nei primi giorni di dicembre, lo shopping online pre-natalizio.

Questo almeno quanto dicono da idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, che si è chiesto su quali regali si orienteranno per questo Natale gli e-consumer italiani. E in questo modo ha intercettato la tendenza allo spostamento di ricerche online e acquisti, alla ricerca del risparmio, proprio nel mese di novembre.

Giocattoli che passione

L’indagine è stata condotta sulla base dell’andamento delle ricerche e dei “desideri” dello scorso anno. Quando fra i prodotti più desiderati ci sono stati, naturalmente, i giocattoli, che hanno segnato un picco del +142,6% di ricerche online rispetto al mese precedente, esclusi il Black Friday e il Cyber Monday (che rappresentano per il commercio elettronico delle giornate di acquisto “speciali”).

I giocattoli sono infatti un grande classico dei regali e anche delle ricerche online. L’analisi delle tendenze dello scorso Natale (sull’ipotesi che l’andamento si ripeta anche quest’anno) dice che quasi tutte le tipologie di giocattoli hanno visto un aumento delle intenzioni online rispetto al periodo precedente: soprattutto piste per biglie (+836,2%, un vero e proprio boom), giochi di società (+176,8%), armi giocattolo (+173,3%), articoli per il disegno e la creatività (+123,2%), piste giocattolo (+114,2%), puzzle (+88,7%), giocattoli tecnologici (+79,0%), Playmobil (+67,7%), bambole (+66,9%) e LEGO (+49,8%).

«Analizzando i giochi più popolare ora su idealo, ovvero Cicciobello Bua, Ravensburger GraviTrax Starter-Set e Barbie Casa dei Sogni, è lecito chiedersi – dicono dal portale – se sarà su questi che si concentrerà l’attenzione dei consumatori digitali in vista di questo Natale 2019».

Risparmio: bisogna puntare sulla settimana giusta

Online si può risparmiare specialmente se si sceglie la settimana “giusta”. I prodotti infatti hanno sconti maggiori in determinati giorni, o settimane. E così, centrando la settimana più vantaggiosa, si può risparmiare il 33,1% sui Lego, il 26,1% sulle Barbie, il 15,5% sulle bambole, il 10,2% sulle console di gioco.

In generale, il tempo utile per acquistare online e ricevere il pacco per Natale è il 17 dicembre. Mentre lo scorso anno la settimana più conveniente per una serie di acquisti, dai televisori ai tablet ai Lego, è stata quella compresa fra il 10 e il 16 dicembre.

I prodotti più popolari, adesso

«Considerando che lo scorso anno i prodotti più cercati online nel mese di Novembre sono spesso stati anche quelli più desiderati in vista di Natale, è possibile ipotizzare che sia lo stesso anche quest’anno. Ad ora, cioè a inizio Novembre 2019, i cinque prodotti più desiderati su idealo Italia sono le scarpe Dr Martens da donna, il videogioco Fifa 20, le cuffie Apple AirPods di seconda generazione, l’aspirapolvere senza fili Dyson Cyclone v11 Absolute e lo smartphone Xiaomi RedMi Note 7. Seguono poi tre prodotti del brand di Cupertino, ovvero gli Apple iPhone XR, 7 e 11 e poi torna il brand Xiaomi con il bracciale fitness Xiaomi Mi Band 4».