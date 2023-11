Best in Travel, Toscana unica meta italiana: i posti più belli da visitare

Best in Travel 2024, la pubblicazione internazionale di Lonely Planet, omaggia la Toscana con il terzo posto nella categoria “regioni” per lo slow life e il recente ritrovamento etrusco a San Casciano

Il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Toscana, ne fa ancor di più uno dei luoghi più interessanti da visitare non solo per gli italiani, ma per i turisti di tutto il mondo.

Best in Travel 2024, la pubblicazione internazionale di Lonely Planet, omaggia la Toscana assegnandole il terzo posto nella categoria “regioni” , per lo slow life e il recente ritrovamento etrusco a San Casciano, rendendola così una delle mete più ambite per il turismo del 2024.

La Toscana diventa un punto di riferimento a livello internazionale del turismo culturale grazie alla varietà del suo patrimonio UNESCO, materiale e immateriale, e alla straordinaria ricchezza di quello archeologico. In particolare si sottolinea il valore di quello etrusco, tornato di recente all’attenzione con il clamoroso ritrovamento delle 24 statue votive di San Casciano dei Bagni Esposte fino al 22 dicembre al Palazzo del Quirinale a Roma.

Tra le caratteristiche che hanno reso possibile questo importante riconoscimento ci sono sì la storia e l’arte, ma anche l’enogastronomia e la natura incontaminata che rende questa regione un luogo ideale in cui trascorrere del tempo di relax.

Le offerte della Toscana

Terra ricca di buon cibo, arte, storia e cultura, la Toscana è una delle regioni che maggiormente riescono a soddisfare qualunque tipo di turista.

I 7 patrimoni Unesco

Sono ben 7 i siti patrimonio Unesco che si possono visitare in Toscana, e sono tutti delle meraviglie imperdibili: dal centro storico di Firenze a quelli di San Gimignano e di Siena, dalla Piazza dei Miracoli di Pisa a Pienza, dalla Val d’Orcia alle ultime arrivate, ossia 12 ville medicee e 2 giardini, tutti luoghi famosi che vale assolutamente la pena conoscere.

Il relax

La Toscana non è solo storia e arte, ma anche il posto ideale per trovare il riposo e il relax meritati, grazie alla natura che domina questa regione e alle splendide strutture di wellness che vi si trovano. Un esempio? Il centro benessere Asmana, a pochi minuti da Firenze. In questo periodo la struttura offre anche dei pacchetti da utilizzare come idee regalo per Natale , i quali prevedono non solo il semplice ingresso nel centro benessere più grande d’Italia, ma anche food experience, trattamenti di bellezza in beauty bar dedicati, massaggi e molto altro. Ottimi per offrire a chi si ama un’esperienza unica nel suo genere.

L’enogastronomia

Oltre alla storia e al riposo, uno dei motivi per cui la Toscana viene maggiormente apprezzata è sicuramente il buon cibo e il buon vino che lo accompagna.

Grandi vigneti e cantine tipiche rendono l’enogastronomia toscana un punto di riferimento per chiunque si trovi a passare in zona; da visitare la strada del vino di Costa degli Etruschi dove vengono prodotti vini di fama internazionale.

