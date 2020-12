Camper a noleggio: una forma di vacanza differente

Vacanza in camper: conveniente come un campeggio, comodo come una vacanza in hotel e con la libertà di spostarsi. Indicazioni per noleggiare un camper

Gli appassionati di vacanza in camper crescono ogni anno di più. Si tratta, infatti, di una vacanza che è a misura di ogni tipo di viaggiatore: è conveniente come un campeggio, comodo come una vacanza in hotel ma in più dà quella libertà di spostarti come vuoi e soprattutto quando vuoi. Il noleggio di un camper può dunque essere la soluzione ideale per assaporare il bello di questa vacanza? Come fare? Ecco qualche suggerimento utile.

Come funziona il noleggio camper

Il noleggio del camper è la soluzione ideale per tutti quelli che vogliono una vacanza di totale libertà e condivisione. Non occorre essere camperisti esperti per decidere di noleggiare un camper perché, anzi, questo può essere il modo giusto per coloro che non hanno mai provato una vacanza di questo tipo per provare che cosa significhi un viaggio con questo mezzo così particolare. Al tempo stesso il noleggio, invece dell’acquisto, è scelto da coloro che, pur essendo abituali della vacanza in camper, non vogliono però l’impegno di un mezzo proprio ma preferiscono vivere spensieratamente questa esperienza, noleggiando di volta in volta un mezzo sempre nuovo, moderno e molto performante.

Si può noleggiare un camper per pochi giorni o per una vacanza più lunga: di solito il periodo minimo consentito è di tre giorni ma le regole possono cambiare da un autonoleggio all’altro. Infine generalmente c’è una cauzione da depositare per il noleggio, di importo vario e che viene restituita alla riconsegna del mezzo perfettamente integro.

I vantaggi del noleggio camper

Chi ricorre spesso al noleggio del camper lo fa perché è una soluzione che offre moltissimi vantaggi sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto permette di avere un camper sempre nuovo e moderno, controllato con attenzione prima di essere consegnato senza che la manutenzione ricada sulle spalle del camperista. Può essere poi una soluzione economicamente conveniente se si usa il camper poche volte all’anno perché con queste abitudini rientrare della spesa di un acquisto richiederebbe troppo tempo a fronte di una più veloce usura del mezzo.

Il noleggio di un camper permette di organizzare una vacanza in totale libertà, perfetta per quelle famiglie che hanno anche animali domestici e bambini perché permette di prendersi cura di loro nel modo migliore. Infine, la vacanza in camper è sicuramente più conveniente di un hotel oppure un b&b e fa risparmiare anche sulle spese di trasporto, consentendo a chi la sceglie di poter decidere, tappa dopo tappa, il proprio itinerario.

A chi rivolgersi per noleggiare un camper

Se il camper a noleggio è la soluzione ideale per tanti clienti diversi che possono manifestare esigenze altrettanto differenti, va però detto che l’esperienza si rivela felice se si riesce ad individuare una società di noleggio che possa rispecchiare i più alti standard della categoria. Non bisogna farsi abbindolare da tariffe troppo stracciate: va sempre ricordato che il camper equivale ad una casa vacanze oppure ad una stanza d’albergo, quindi deve comodo, pulito, dotato di ogni comfort possibile. Meglio preferire quelle aziende di autonoleggio che non solo mettono a disposizione solo mezzi moderni ma anche che offrono coperture assicurative che comprendano non solo danni ma anche furto, incendio e garanzie per ogni altro tipo di problema possa verificarsi durante l’utilizzo del camper.

Infine assicurarsi di scegliere un noleggiatore che abbia un parco mezzi molto ampio, per trovare il modello più adatto per le proprie esigenze.