Italiani e vacanze 2022, pianificano il viaggio e si attengono al budget

Quali sono le tendenze degli italiani nelle vacanze 2022? Si torna a viaggiare con una maggiore libertà e quasi quattro su dieci hanno intenzione di regalarsi quest’anno un viaggio più bello, dopo due anni di restrizioni. Allo stesso tempo la pandemia condiziona ancora le vacanze di quasi la metà degli italiani, che cercheranno destinazioni in posti dove la situazione è sotto controllo o non si allontaneranno troppo da casa.

Gli italiani esprimono poi una vocazione da “travel planner” per le vacanze 2022.

Sono alcune delle tendenze che emergono dallo studio fatto dall’app finanziaria globale Revolut su come gli italiani preferiscono organizzare le proprie vacanze, gestire il budget e se hanno deciso di concedersi un viaggio diverso dopo due anni di restrizioni. Lo studio è stato condotto in collaborazione con la società di ricerche Dynata nel mese di giugno 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 persone maggiorenni.

Le tendenze generali: gli italiani pianificano i viaggi e si attengono al budget. Il 36% degli intervistati si regalerà un viaggio più bello quest’anno e 1 Millennial su 10 dichiara di volersi trattare bene, senza fissare alcun budget. Il Covid avrà ancora un impatto sulle vacanze per quasi la metà degli italiani.

Gli italiani si scoprono travel planner

Più di un italiano su tre, il 33%, pianifica i viaggi con diversi mesi di anticipo, percentuale che sale al 49% nella fascia d’età 18-24 anni. Quasi la metà (47%) preferisce pianificare con qualche settimana di anticipo mentre solo il 18% organizzerà le vacanze all’ultimo minuto. Di questi, poco meno della metà (il 7% del campione) solitamente pianifica in anticipo, ma quest’anno deciderà il da farsi a ridosso della partenza a causa di possibili imprevisti che potrebbero verificarsi a causa della pandemia, della guerra o altro.

Anche nei posti da visitare una volta a destinazione, un italiano su quattro, il 24%, pianifica quasi tutto in anticipo, una strategia che arriva addirittura al 35% delle preferenze tra gli intervistati Millennial (35-44 anni).

Il 37% degli italiani si concede di decidere alcuni dettagli sul posto ma preferisce comunque pianificare prima le attività più importanti. E c’è poi chi non studia nulla e scopre attrazioni e attività direttamente a destinazione: sceglie questo approccio il 14% degli intervistati, con una percentuale del 27% tra gli over 65.

Quest’anno un viaggio più bello…

Dopo due anni di restrizioni per pandemia, quasi quattro italiani su dieci hanno deciso di concedersi un viaggio più bello.

«C’è chi ha deciso di regalarsi un hotel più bello del solito, chi farà finalmente un viaggio intercontinentale dopo due anni in Italia o Europa e chi ha intenzione di coccolarsi con un viaggio più lussuoso, sono queste le intenzioni per il 36% degli intervistati – si legge nella sintesi dello studio – Il 43% afferma invece di fare lo stesso tipo di vacanze che ha fatto in passato e il 18% pensa che non sia ancora il momento di concedersi qualcosa in più dato che la situazione economica e sanitaria è ancora troppo incerta».

… ma la pandemia condiziona quasi la metà degli italiani

Non ci sono più le restrizioni ma la pandemia continua a condizionare le vacanze 2022 per quasi la metà degli italiani.

Il Covid ha un impatto sul 48% degli intervistati: il 21% afferma di voler scegliere una destinazione dove il Covid è sotto controllo e che disponga di buone strutture sanitarie, mentre il 20% visiterà una destinazione non troppo lontana da casa in modo da poter rientrare facilmente in caso di necessità.

Il 7% afferma di essere ancora preoccupato per la pandemia e non essere quindi sicuro di cosa fare. 4 italiani su 10 (il 39%), invece, sceglieranno la destinazione delle proprie vacanze in base ai propri desideri, a prescindere dalla pandemia. Uno su dieci risponde che non andrà in vacanza.

Rispettare il budget, si può fare?

E sul budget? Gli italiani cercano di rispettarlo. Quattro su dieci in linea generale ci riescono e cercano di non eccedere nelle spese.

«Darsi un budget e rispettarlo non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di godersi le vacanze, e infatti 1 italiano su 3 (29%) afferma di provare a decidere un budget ma, solitamente, di non riuscire a rispettarlo. Per il 41% degli italiani però – e per il 52% della Gen Z – la questione merita attenzione e quindi fissano un budget che cercano accuratamente di non eccedere. Il 25% adotta un approccio più rilassato, ovvero evita di fissare un budget ma cerca comunque di non spendere troppo. Solo il 5% – che raggiunge il 10% dei Millennial – dichiara di non fissare alcun tetto di spesa perché pensa che durante le vacanze ci si debba trattare bene e fare ciò che più si desidera».

