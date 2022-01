Carburanti, in un anno il pieno costa 14 euro in più

Prezzi di nuovo in salita per i carburanti. In un anno il pieno costa oltre 14 euro in più per la benzina e poco meno per il gasolio. Il confronto dell’Unione Nazionale Consumatoriù

In un anno esatto, dal 10 gennaio 2021 a oggi, un pieno da 50 litri costa oltre 14 euro in più per la benzina e poco meno di 14 euro per il gasolio. È un aumento percentuale di circa il 20%. Sono 340 euro in più l’anno per la benzina e 328 euro per il gasolio, nell’ipotesi di soli due pieni al mese. Sono i numeri ricordati oggi dall’Unione Nazionale Consumatori che interviene sui prezzi dei carburanti, di nuovo in salita.

Carburanti, prezzi tornano a salire

Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, dice l’UNC, salgono ancora i prezzi dei carburanti.

«Purtroppo si conferma che è finita la discesa dei prezzi dei carburanti che durava ininterrottamente da quasi due mesi, dall’8 novembre 2021, e che invece si è interrotta con l’inizio dell’anno – dice il presidente dell’associazione Massimiliano Dona – La benzina, in modalità self service, raggiunge i 1,733 euro al litro, il gasolio, arriva a 1,598 euro al litro. Un rincaro settimanale notevole, pari a 0,50 cent per un pieno da 50 litri, sia per il gasolio che per la benzina (0,52 cent)».

Rispetto a gennaio 2021 il pieno è rincarato di circa 14 euro.

«In un anno esatto, dalla rilevazione dell’11 gennaio 2021, quando la benzina era pari a 1.450 euro al litro e il gasolio a 1.325 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 17 cent in più per la benzina e 13 euro e 65 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 19,5% e del 20,6%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 340 euro all’anno per la benzina e a 328 euro per il gasolio».