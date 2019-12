Conciliazione anche per i treni regionali, Adiconsum: non sia solo un annuncio

In un incontro con le associazioni, Trenitalia ha annunciato che vuole intraprendere il percorso per introdurre la conciliazione paritetica anche nel trasporto regionale

«Bene l’annuncio di Trenitalia di avviare la conciliazione paritetica anche per il trasporto regionale. Lo consideriamo un regalo di Natale e ci auguriamo che non rimanga solo un annuncio».

Così Adiconsum commenta quanto detto dai vertici di Trenitalia, che hanno incontrato le associazioni e hanno annunciato l’intenzione di Trenitalia di intraprendere il percorso per l’introduzione dell’ADR nel trasporto regionale, dove ancora non è previsto. La misura si aggiungerebbe alla conciliazione che finora è attiva sul trasporto a lunga percorrenza.

«L’introduzione dell’ADR nel trasporto regionale, da noi richiesta da tempo e in più occasioni – ha detto Pierpaola Pietrantozzi, Segretario nazionale Adiconsum – va a colmare una lacuna che ha lasciato in questi anni una buona fetta di consumatori che per motivi di lavoro o di studio utilizzano il trasporto regionale, privi di tutele, pur essendo quelli più colpiti da ritardi e cancellazioni, a causa sia della vetustà dei convogli che delle linee. Pur essendo consapevoli del lungo percorso da intraprendere per il riconoscimento dell’ADR siamo disponibili a dare il nostro prezioso contributo alla realizzazione di questo sistema di risoluzione delle controversie tra passeggero e azienda, che permetterà di assicurare anche a questa categoria di utenti ferroviari le dovute garanzie e tutele».

Ora l’associazione si aspetta che l’annuncio diventi realtà.

Dice De Masi: «Lo consideriamo un regalo di Natale a questi consumatori e per questo auspichiamo che non rimanga solo un annuncio, ma che sia l’inizio di un percorso fatto di scelte di condivisione per il bene degli utenti ferroviari».