Giornata di passione per chi si sposta in treno: oggi a Roma treni in ritardo, bloccati e cancellati fra Termini e Tiburtina. I Consumatori denunciano: troppi disagi per gli utenti, servono ristori per i passeggeri

Treni bloccati a Roma, Consumatori: troppi disservizi, ora risarcimenti per i passeggeri (Foto MART PRODUCTION per Pexels)

È una giornata di disservizi per chi si sposta in treno. È quanto si sta delineando a Roma, dove da questa mattina ci sono ritardi e cancellazioni per i treni Alta velocità e i regionali a causa di “un guasto alla linea” fra Roma Termini e Roma Tiburtina, secondo quanto informa Trenitalia senza specificare ulteriori dettagli. “I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni”, scrive Trenitalia. Nel frattempo gli utenti presenti nelle stazioni postano foto di tabelloni desolatamente spenti, come questa mattina presto, oppure che riprendono a far scorrere informazioni con una infinita serie di indicazioni di ritardo.

Codacons: nell’ultima settimana 9 casi di problemi tecnici sull’AV

Le associazioni dei consumatori intervengono e denunciano: troppi disagi per gli utenti, bisogna pensare a risarcimenti e ristori per i viaggiatori.

«Guasti ai treni e problemi alla linea Av si verificano con eccessiva frequenza e determinano disagi enormi per gli utenti, con ritardi che in alcuni casi possono superare i 180 minuti – commenta il presidente Codacons Carlo Rienzi – Al di là dei rimborsi dei biglietti in caso di mancata partenza e degli indennizzi automatici previsti dalla normativa, occorre pensare a forme di risarcimento per i passeggeri proporzionate ai disagi subiti e adeguate al danno patito dai viaggiatori».

Da un monitoraggio del Codacons emerge che solo nell’ultima settimana ci sono stati nove casi di problemi tecnici sull’alta velocità di Roma.

“I problemi sulla linea alta velocità della Capitale continuano a ripresentarsi con eccessiva frequenza – afferma il Codacons, che ha analizzato l’andamento del servizio ferroviario nell’ultima settimana – Nel periodo che va dal 26 settembre al 2 ottobre si contano ben 9 casi di guasti alla linea elettrica o ai treni che hanno coinvolto la linea Av di Roma. Nello specifico il 26 settembre Rfi dava notizia di rallentamenti in prossimità di Roma Termini per un inconveniente tecnico alla linea, e nella stessa giornata un guasto ad un treno aveva determinato ritardi sulla linea Av Firenze-Roma; nella mattinata del 27 settembre sulla rete Av Roma-Firenze nuovo inconveniente tecnico con conseguenti ritardi ai treni, mentre nel pomeriggio della stessa giornata a causare rallentamenti è stato un problema tecnico ad un treno sulla linea Av Napoli-Roma. Il 28 settembre sulla linea Av Roma-Firenze si è registrato prima un problema tecnico alla linea, poi un inconveniente a un treno, con relative ripercussioni sulla circolazione. Il 29 settembre ad essere interessata da guasti è l’Av Roma-Napoli, e sulla stessa linea problemi ad un treno hanno determinato ritardi nella giornata dell’1 ottobre, fino ad arrivare a caos di questa mattina”.

“Ristori per i viaggiatori coinvolti”

Udicon chiede ristori per i viaggiatori coinvolti.

«Se il buongiorno si vede dal mattino, di certo non lo è stato per i viaggiatori dei treni con snodo a Roma, rimasti bloccati nelle varie stazioni a causa di un probabile guasto alla linea e senza alcun’informazione preventiva da parte di Trenitalia, con ripercussioni su tutto il territorio nazionale – afferma Martina Donini, presidente nazionale di Udicon – Un ennesimo esempio di inefficienza che non può essere tollerato».

«Il blocco alla circolazione ferroviaria ha mandato in paralisi l’intero sistema – aggiunge Donini – mettendo a nudo le falle di un servizio pubblico essenziale. A farne le spese migliaia di pendolari che avrebbero dovuto raggiungere la scuola, l’università o il proprio posto di lavoro nella Capitale. Ma non solo, le cancellazioni e i ritardi riguardano anche i viaggiatori di tutta Italia, anche dei treni Alta Velocità. Trenitalia fornisca spiegazioni su quello che è successo, garantendo che queste situazioni non si verifichino più. È doveroso prevedere ristori congrui per i viaggiatori coinvolti nel disservizio».

