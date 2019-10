Turismo, un’altra bancarotta. Fallisce la compagnia aerea slovena Adria Airways

Un’altra bancarotta si abbatte nel settore del turismo. Fallisce infatti la compagnia aerea slovena Adria Airways, per la quale è stata appena avviata la procedura fallimentare. Il vettore sloveno da tempo versava in gravi difficoltà economiche e ora ha cessato formalmente le attività.

Fallimento Adria Airways

Il Tribunale distrettuale di Kranj il 2 ottobre 2019 ha infatti avviato una procedura fallimentare (l’annuncio è anche sul sito della compagnia) nei confronti del vettore Adria Airways, che sulla tratta Zurigo-Lubiano sarà sostituita dai voli della Swiss a partire dal 16 ottobre, mentre dalla fine del mese si alterneranno Swiss ed Helvetic.

La compagnia, che era stata venduta dallo Stato a un fondo di investimento tedesco, versava in grandi difficoltà finanziarie e aveva accumulato un debito di 90 milioni di euro, secondo fonti stampa. Sarebbero 15 mila i passeggeri coinvolti nella sospensione dei voli.

Stop al sito web

È solo l’ultimo episodio nel settore turistico, fra compagnie aeree, agenzie di viaggi e tour operator, anche se di certo meno rumoroso rispetto al crack di Thomas Cook.

«L’azienda ha bloccato il proprio sito web, riportando in home page un avviso in cui comunica l’impossibilità di rispondere a email e telefonate e prospettando la pubblicazione in futuro di ulteriori informazioni – spiega Federconsumatori – Le Autorità slovene hanno precisato che i creditori hanno tre mesi di tempo per presentare reclami e richieste di risarcimento: gli utenti coinvolti dovranno quindi rivolgersi al liquidatore, di cui tuttavia non sono stati ancora resi noti i riferimenti, per effettuare l’insinuazione al passivo fallimentare».

In attesa di avere informazioni più dettagliate, Federconsumatori si sta attivando e consiglia ai viaggiatori coinvolti nei disagi a rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione o allo sportello SOS Turista al numero 059 251108, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.