Vacanza di lusso, Federconsumatori: per una settimana a mare oltre 6500 euro

La vacanza è ormai un lusso per pochi. E se si vuole passare una settimana al mare, in montagna o in crociera senza privazioni e restrizioni alcune, il costo da mettere in conto vola a migliaia di euro. Oltre 6500 euro per una vacanza al mare se si è una famiglia di quattro persone; 4700 euro e più in montagna, e ancora si sale sopra i 6 mila euro se si va in crociera.

Secondo le prime stime dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, quest’anno andrà in vacanza il 43,2% degli italiani. Di questi, la maggior parte (54%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti. Oltre otto su dieci rimarranno nei confini nazionali. La tendenza della vacanza sarà, ancora una volta, improntata al risparmio, necessità dettata soprattutto dalle difficoltà crescenti delle famiglie e dall’aumento dei prezzi, specialmente di hotel e ristoranti (che dal 2021 hanno registrato, rispettivamente, rincari del 56% e del 18%).

Una settimana di vacanza, tutto compreso

Per chi invece parte per una vacanza di una settimana, la spesa totale – considerando escursioni, consumazioni, pasti extra e serate e comprendendo il costo dei trasporti in auto – ammonta a migliaia di euro fra fine luglio e inizio agosto. Secondo il monitoraggio di Federconsumatori una famiglia di quattro persone, con due minori, spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare ben 6.539 euro, il +2,5% rispetto allo scorso anno. L’associazione considera nel computo i costi per l’albergo (due camere doppie per sette giorni) che superano i 4150 euro; altri 550 euro se ne vanno per lettini, ombrellone e consumazioni in uno stabilimento balneare; se ci si aggiungono escursioni, gite in barca, sport e divertimenti, più i costi dei trasporti, si arriva a superare i 6500 euro.

Altrettanto care le vacanze in montagna. Per Federconsumatori gli amanti del trekking e della natura spenderanno, per un soggiorno della stessa durata, per quattro persone, 4.779 euro, il +2,2% rispetto al 2024.

Per la famiglia che si imbarca su una nave da crociera la spesa ammonterà a 6.320 euro, In questo caso pesano in maniera determinante gli extra, pacchetti e bevande. Per la crociera il costo del biglietto è di circa 870 euro a persona, cui si aggiunge il prezzo delle escursioni (oltre 900 euro) più i vari extra, ingressi ad aree termali e consumazioni non incluse nel prezzo.

Il costo per autostrada e pedaggi, su una tratta medio-breve come quella presa in considerazione, registra una crescita del +2%. Federconsumatori segnala il boom dei costi della sosta in autostrada – quelli che comprendono consumazioni come panini, bibite, gelati e caffè – che segnano un rincaro del +5%, con prezzi che si discostano in maniera spesso clamorosa rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar/alimentari.