Con il Black Friday le piattaforme digitali moltiplicano offerte e promozioni. Cresce anche l’esposizione dei consumatori a pratiche poco trasparenti, truffe e meccanismi di acquisto che possono avere conseguenze economiche rilevanti.

Se da un lato il periodo dei maxi-sconti è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani, dall’altro associazioni come Confconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino (MDC) tornano a lanciare un allarme: gli sconti non sono sempre ciò che sembrano e lo shopping, soprattutto online, richiede oggi maggiore consapevolezza e prudenza.

La combinazione tra pagamenti digitali sempre più immediati, offerte lampo e pubblicità aggressiva può infatti indurre a decisioni affrettate, aumentando il rischio di sovraindebitamento, acquisti inconsapevoli o vere e proprie frodi. Per questo, a pochi giorni dall’inizio delle promozioni, le associazioni invitano i cittadini a informarsi e a prestare attenzione a tre criticità ricorrenti.

Buy Now Pay Later: il rischio di indebitarsi senza accorgersene

Tra i pericoli più diffusi c’è il Buy now pay later, il pagamento rateale senza interessi che può però nascondere costi aggiuntivi come commissioni, penali o interessi di mora in caso di ritardo.

Secondo la Banca d’Italia, questa formula può favorire acquisti impulsivi superiore alle proprie possibilità, portando a un accumulo inconsapevole di debiti. Molti utenti sottoscrivono più contratti contemporaneamente, aumentando il rischio di sovraindebitamento.

Acquisti tramite piattaforme: attenzione ai costi nascosti

Confconsumatori segnala inoltre la necessità di verificare sempre il prezzo reale dei prodotti venduti online. In passato alcune piattaforme hanno pubblicizzato operazioni “senza costi aggiuntivi”, omettendo però spese di commissione, protezione acquisti o spedizione.

Si tratta di pratiche commerciali scorrette, già sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono indurre l’utente a compiere un acquisto che diversamente non avrebbe effettuato.

Sconti gonfiati e prezzi non trasparenti

Un altro rischio frequente riguarda le false riduzioni di prezzo. La normativa impone che lo sconto venga calcolato sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti. Tuttavia non sono rari i casi in cui prima dell’offerta il prezzo venga aumentato artificialmente, esponendo sconti che non corrispondono al vero risparmio.

Una recente sentenza della Corte di giustizia UE ha ribadito l’obbligo di basare ogni percentuale di sconto sul prezzo minimo del mese precedente.

“Alcuni esercenti pensano ancora di poter attirare i consumatori con pratiche poco trasparenti, ma i cittadini sono sempre più consapevoli dei propri diritti”, osserva il presidente di Confconsumatori Carmelo Calì.

Le raccomandazioni di MDC per uno shopping sicuro

Il Movimento Difesa del Cittadino, alla luce dell’aumento delle truffe online durante il Black Friday, invita a rafforzare le precauzioni.

Tra le frodi più diffuse durante il black friday, MDC segnala i falsi annunci sui social che reindirizzano a siti fraudolenti dove il consumatore paga per prodotti che non arriveranno mai.

Per evitare rischi, il MDC suggerisce di:

Comprare solo da siti affidabili , verificando recensioni, dati del venditore e presenza di protocolli di sicurezza (https:// e lucchetto).

, verificando recensioni, dati del venditore e presenza di protocolli di sicurezza (https:// e lucchetto). Confrontare i prezzi su più piattaforme ed evitare offerte troppo allettanti.

su più piattaforme ed evitare offerte troppo allettanti. Usare metodi di pagamento sicuri come carte con protezione antifrode o PayPal.

come carte con protezione antifrode o PayPal. Mantenere aggiornati dispositivi e antivirus , evitando Wi-Fi pubblici per le transazioni.

, evitando Wi-Fi pubblici per le transazioni. Controllare politiche di reso e garanzie prima di confermare un acquisto.

prima di confermare un acquisto. Proteggere i dati personali , fornendo solo le informazioni necessarie.

, fornendo solo le informazioni necessarie. Monitorare i movimenti bancari , per individuare rapidamente eventuali transazioni sospette.

, per individuare rapidamente eventuali transazioni sospette. Utilizzare password complesse e uniche per ogni account.

per ogni account. Informarsi sulle truffe più comuni, così da riconoscere più facilmente eventuali tentativi di frode.

“È fondamentale che i consumatori siano vigili – sottolinea MDC –. Informarsi e adottare buone pratiche di sicurezza è il primo passo per un’esperienza di shopping online sicura e soddisfacente”.