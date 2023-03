Cartucce per stampanti, come orientarsi nella scelta

Cartucce per stampanti, quali sono i consumabili da ufficio più performanti per la nostra attività

Chiunque di noi abbia un’attività lavorativa in ufficio, di sicuro avrà a che fare ogni giorno con stampe e fotocopie, carta A4 e cartucce o toner.

Cartucce per stampanti Epson

Per lavorare al meglio in ufficio e potere stampare ogni giorno un certo quantitativo di documenti, ci serviranno buoni consumabili da ufficio, che siano perfettamente idonei a essere utilizzati con la nostra stampante.

Infatti per ogni marca e modello di stampante presente sul mercato, ci sono anche i consumabili adeguati, che possiamo trovare in vendita in ogni negozio di cartucce per stampanti online .

Se ad esempio utilizzano una stampante Epson, dovremo scegliere di conseguenza le cartucce per stampanti Epson, dello stesso produttore e che offrono una precisione estrema di adattabilità ad ogni modello di stampante dello stesso marchio.

In questo modo avremo dei consumabili da ufficio più performanti per la nostra attività, che realizzeranno stampe e fotocopie perfette, senza sbavature o senza danneggiamenti di sorta al nostro macchinario.

Cartucce compatibili

Tuttavia il prezzo delle cartucce originali, ovvero quelle dello stesso marchio della nostra stampante, è abbastanza elevato.

Per questo molta gente si indirizza oggi verso la tipologia delle cartucce compatibili.

Queste sono cartucce nuove, ma realizzate da produttori terzi, quindi non sono prodotti di marchio originale; sono però realizzate secondo criteri di compatibilità elevata verso le caratteristiche tecniche di ogni tipologia di macchinario.

Oggi sul mercato troviamo cartucce compatibili per ogni tipologia di marca e modello di stampante. Sono prodotti realizzati con cura e di buona qualità, tanto che nella vendita di articoli di cancelleria e da ufficio possiamo trovare sempre un negozio di cartucce per stampanti online che vende anche quelle compatibili, accanto alle originali.

Cartucce compatibili Epson

Quindi se utilizziamo una stampante di marchio Epson, se scegliamo questo tipo di cartucce dovremo indirizzarci alle cartucce compatibili Epson, vale a dire delle cartucce per stampante che sono realizzate appositamente per particolari modelli del marchio Epson, e ne rispecchiamo appieno le caratteristiche.

Risulta fondamentale però verificare che sulla confezione di tali consumabili sia indicato l’esatto marchio e modello della stampante che utilizziamo in ufficio, altrimenti si potrebbero avere stampe di scarsa qualità o magari malfunzionamenti del macchinario.

Cartucce per stampanti Hp

Se invece la nostra stampante è di marca Hp dovremo puntare alle cartucce stampanti Hp.

Il marchio Hp è un famoso marchio di macchinari per ufficio, stampanti e materiale di elettronica.

Anche per questa marca esistono sia cartucce e toner originali, come quelle compatibili.

Cartucce per stampante Brother

Anche la marca Brother è molto nota tra le varie marche di macchinari da ufficio, e anche in questo caso possiamo trovare in vendita sia i consumabili originali così come quelli compatibili.

In ogni negozio di cartucce per stampanti online troveremo sia una lunga lista di cartucce originali, che una vasta scelta di marchi compatibili.

La differenza maggiore tra queste due tipologie sta soprattutto nel prezzo, perché oggigiorno i consumabili compatibili offrono prestazioni elevate e una ottima resa di stampa.

Cartucce per stampanti rigenerate

Oltre alle tipologie di consumabili da ufficio sopra descritte, troviamo anche le cartucce stampanti rigenerate.

In questo caso non si tratta di acquistare cartucce nuove, ma di andare a ricostituire una cartuccia esausta, riempiendola di nuovo inchiostro.

Questo procedimento non è semplice da fare da soli, quindi per evitare errori o danni, conviene recarsi in appositi negozi dove si rigenerano le cartucce in maniera professionale, in modo da dare loro nuova vita e farle durare di più.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!