Sei alla ricerca di modi per decorare il tuo giardino, veranda o terrazzo? Vuoi che il tuo giardino sia sempre luminoso e bello?

I fari Led solari per i giardini sono l’opzione migliore, in quanto prendono vita grazie alla luce naturale del sole.

Queste luci composte da un pannello solare, (talvolta) batterie ricaricabili e lampadine a Led, aiutano a risparmiare sulla bolletta energetica; che di questi tempi non è certamente una caratteristica da sottovalutare.

Come far fronte ai rincari con i fari Led solari per i giardini?

Una buona illuminazione valorizza lo spazio esterno, rendendolo più funzionale.

Con l’aumento incessante del prezzo dell’energia, è meglio installare dispositivi di illuminazione che consumino meno energia e adottino misure ecologiche.

Adatti per l’uso esterno, i fari solari Led rappresentano oggi una soluzione più economica rispetto ai vecchi metodi di illuminazione alogena o fluorescente.

Fari Led solari: una scelta ecologica e redditizia?

Ognuno ha i mezzi per contribuire a ridurre il proprio impatto sul pianeta. Una lampada solare a Led è un’apparecchiatura responsabile ed ecologica, poiché attinge a una risorsa inesauribile: il sole.

Anche in inverno, durante le giornate corte o nuvolose, quest’ultimo immagazzina l’energia solare per erogarla al momento giusto.

L’illuminazione tradizionale alimentata da combustibili fossili ha molti impatti negativi sull’ambiente. Consuma energia e contribuisce all’effetto serra, rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera. I produttori di illuminazione pubblica si sono rimboccati le maniche per reagire in modo intelligente.

Risparmio energetico vantaggioso

Con gli innovativi fari Led solari, l’illuminazione del giardino non consumerà più energia elettrica dalla rete. La spesa di tale attrezzatura viene, quindi, rapidamente ammortizzata, per poi rivelarsi rapidamente redditizia.

Si tratta di una piccola rivoluzione, poiché l’utente acquista insieme al faro un pannello solare a luce libera e non inquinante. Fin dal primo utilizzo, l’utente può beneficiare di un’energia che non riduce il suo potere d’acquisto.

Fari Led solari per i giardini: facilità di installazione senza alcun collegamento

I Led solari sono una tecnologia alla portata di tutti. Non solo sono innovativi, ma anche economici.

La loro installazione non è paragonabile alle luci tradizionali, poiché semplicemente non è necessario affrontare alcun collegamento o impianto. Per quanto riguarda la manutenzione, i fari solari a Led sono solidi e durevoli.

Ma è comunque importante prestare a loro i giusti accorgimenti, in quanto una manutenzione frequente permetterà ai Led di mantenerne la loro potenza.

Utilizzare l’illuminazione esterna solare per controllare il consumo di energia

L’installazione di un faro solare Led consente di ridurre al minimo le spese per l’energia elettrica e di beneficiare di un’illuminazione rispettosa dell’ambiente.

Ma come funziona? L’oggetto dispone di un mini-pannello fotovoltaico che converte la radiazione solare in energia elettrica.

Questo tipo di illuminazione è facile da realizzare, poiché non richiede alcun collegamento elettrico. Basta installarlo in un luogo soleggiato per ottenere una luce efficace.

I modelli più efficienti hanno un’intensità luminosa di 300 lumen e possono funzionare dalle 10 alle 20 ore al giorno.

Una lunga vita

I fari solari a Led hanno una durata più che confortevole, con una media di circa 25.000 ore di funzionamento.

Alcuni modelli sono forniti di un telecomando che controlla l’accensione e lo spegnimento. Con esso è possibile determinare una durata di accensione automatica, per prolungare ulteriormente la vita delle luci solari a Led da esterno.

Adottare buone abitudini per massimizzare il risparmio energetico

Per ridurre la bolletta della luce, si consiglia di spegnere la luce esterna prima di coricarsi.

L’ideale sarebbe installare un interruttore di spegnimento automatico, un rilevatore di movimento o un sensore di luce. Puoi anche utilizzare un dimmer per l’intensità della luce per consumare meno energia.