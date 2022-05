REPowerEU, il piano della Commissione europea per l’indipendenza energetica e la transizione verde

La Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU che vuole ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde. REPowerEU deve dunque tenere insieme due obiettivi: quello di affrancare la Ue dalla dipendenza da gas e petrolio russo, in risposta all’invasione dell’Ucraina, e di continuare allo stesso tempo il percorso verso la transizione verde e dunque verso una Ue climaticamente neutra entro il 2050 e più green.

Fra i pilastri del piano ci sono risparmio energetico, diversificazione delle fonti, diffusione delle energie rinnovabili. REPowerEU è un pacchetto di misure da 300 miliardi di euro da qui al 2030.

#REPowerEU plan aims to reduce our dependence on Russian gas by 2/3 by the end of this year and end it by 2027.

To achieve our energy independence, we need 210€ billion of additional investment by 2027.

It’s a smart investment in our security and independence. pic.twitter.com/kAxPpGZMRs

