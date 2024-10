Come scegliere i migliori quadri per il vostro ufficio: consigli e linee guida (Foto Pixabay)

Fino a qualche tempo fa l’ufficio era considerato esclusivamente un luogo di lavoro, in cui pensare alla produttività senza badare ad altri aspetti di varia natura. Al giorno d’oggi l’utilità di questi ambienti professionali è notevolmente cambiata, dato che essi si sono evoluti in luoghi di socializzazione, scambio di idee e convivialità. Gli uffici open space e coworking ne sono un esempio lampante, ma anche quelli di natura direzionale hanno assunto una dimensione di questo genere.

In uno scenario di questo tipo i complementi d’arredo hanno assunto un’importanza elevatissima, in quanto contribuiscono a rendere questi spazi piacevoli, colorati e accoglienti.

Gli elementi decorativi, come ad esempio i quadri per l’ufficio, rappresentano una delle scelte più popolari in assoluto in questo senso, in quanto spezzano spesso la monotonia cromatica anche degli ambienti più eleganti e regalano un’atmosfera piacevole e leggera. Proprio per questo, come si può notare ad esempio nel catalogo di quadri per l’ufficio di Cupido Design , viene proposta al mercato una vasta gamma di scelte per tutti i gusti e le esigenze più disparate.

Quadri per l’ufficio: come sceglierli

Scegliere dei quadri per il proprio ufficio è un’operazione che richiede potenzialmente molta attenzione e cura dei dettagli per essere compiuta. Il primo parametro che occorre valutare in questo senso è indubbiamente la dimensione, e per questo motivo risulta quindi opportuno prendere adeguatamente le misure dei propri spazi prima di gettarsi nell’acquisto. In questo modo non si rischia di comprare quadri troppo piccoli o troppo grandi, e si può procedere spediti verso il secondo step.

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è la forma, che deve essere in linea con lo stile dello spazio in cui il quadro verrà posto. Se ad esempio un ufficio si presenta dalle forme strette, la soluzione più logica sarà inevitabilmente quella di puntare su dei quadri verticali. Fondamentali anche i colori e lo stile del design, visto che il quadro deve non soltanto ben armonizzare con l’ambiente circostante, ma anche rappresentare adeguatamente l’ambiente di lavoro.

Disposizione

Una volta scelte le dimensioni, la forma, il colore e il design, lo step finale sarà quello di posizionare il quadro in questione all’interno dell’ufficio. Nel caso dei quadri di grandi dimensioni, il consiglio da tenere a mente è quello di non circondarli da altri più piccoli, in quanto potrebbero diminuire l’impatto visivo e le sensazioni trasmesse dal design.

Se invece si è alla ricerca di uno stile tematico, la scelta migliore è quella di posizionare i quadri vicini tra loro, in modo da garantire una continuità stilistica e cromatica all’ambiente. Tuttavia è essenziale non esagerare con la quantità, in quanto si rischia di rendere l’ufficio esageratamente pieno e quindi generare sensazioni non proprio positive.

Consigli per scelte moderne

Gli uffici moderni sono spesso soggetti a una tendenza che negli ultimi anni è divenuta molto famosa, ovvero quella di decorare gli ambienti in questione con quadri rappresentanti stampe d’opere d’arte contemporanea o caratterizzati da soggetti astratti.

Queste scelte contribuiscono a rendere l’ambiente più elegante e moderno, oltre che raffinato.

