Amazon, CEC Italia e CTCU: dal 26 febbraio stop al download dei libri Kindle sul PC

Fino ad oggi chi aveva un account ed un abbonamento Kindle poteva scaricare i libri acquistati sul proprio PC e trasferirli al proprio lettore Kindle attraverso collegamento con cavo USB: una funzione utile per fare il backup della propria libreria sul proprio computer oppure trasformare i file per renderli compatibili con altri lettori. Da qualche giorno – ricordano il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia e il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) – chi scarica un libro con tale funzione viene avvisato che la stessa non sarà più disponibile a partire dal 26 febbraio 2025.

“Si tratta – spiegano le associazioni – di una modifica unilaterale ai termini di servizio dell’abbonamento Kindle da parte di Amazon che, oltre ad essere stata annunciata con poco preavviso soltanto a chi, per puro caso, stava scaricando uno dei suoi libri, non è stata neppure comunicata ai singoli utenti, come sarebbe previsto per legge”.

Download dei libri Kindle sul PC, cosa cambia dal 26 febbraio

La modifica apportata da Amazon – spiegano ancora CEC Italia e CTCU – porterà rilevanti novità per gli utenti che usufruivano della funzione: “dato che la libreria Kindle può subire variazioni in ogni momento, con libri aggiunti, modificati o rimossi, si trattava di un’ottima possibilità di mettere al sicuro la propria libreria digitale, salvaguardando i propri acquisti – sottolineano -. Un altro dei motivi che rendevano la funzione interessante era il fatto di poter gestire la propria libreria più comodamente sul proprio computer anche attraverso app di terze parti o di trasportarla in altri lettori, qualora si fosse cambiato dispositivo”.

Il consiglio delle associazioni, quindi, “è quello di correre velocemente ai ripari per tutti gli utenti interessati, che magari fino ad oggi non si sono neppure resi conto della novità, dato che non gli è pervenuta notifica in merito. Chi fosse interessato ad avere ad avere una copia della propria libreria Kindle scaricando i libri e trasmettendoli via USB ai dispositivi Kindle deve assolutamente affrettarsi ad effettuare il download dei propri libri entro il 26 febbraio: oltre tale data la funzione sarà definitivamente rimossa e potrebbe non essere più possibile eseguire un backup”.

Inoltre – concludono CEC Italia e CTCU – anche in futuro sarà possibile inviare i libri direttamente ai dispositivi Kindle, ma questi dovranno collegarsi ad una rete WiFi per riceverli. Analoga la situazione per i dispositivi con app Kindle di Amazon.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!