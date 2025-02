Approvato il Decreto bollette, stanziati 3miliardi di euro per famiglie e imprese (Foto di Mikhail Nilov da Pexels)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto bollette tanto atteso e di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. Il Governo ha stanziato complessivamente, per famiglie e imprese, 3miliardi di euro, circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese.

Decreto bollette, le misure previste dal provvedimento

Vediamo quali sono le misure principali contenute nel decreto, spiegate dalla premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

“Le famiglie con un reddito ISEE fino a 25mila euro potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta”: ciò significa che per usufruire della misura sarà necessario presentare l’ISEE.

“Il contributo salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con ISEE fino a 9.530 euro“.

Con il decreto, inoltre, il governo “ha prorogato di 2 anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero“.

Per quanto riguarda le imprese il provvedimento “taglia gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese“, con una “riduzione delle prossime bollette che si aggira intorno al 20%“, ha spiegato Meloni, aggiungendo che avremo delle bollette chiare “grazie all’obbligo di trasparenza” che il decreto impone ai gestori.

Inoltre – ha dichiarato la premier – “oltre a un certo prezzo dell’energia lo Stato rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di iva alla riduzione delle bollette”. Infine, ha spiegato Meloni “abbiamo costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare, in base all’andamento futuro dei prezzi dell’energia, anche ulteriori 3,5 miliardi di euro del Fondo sociale per il clima“.

