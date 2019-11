Con quali offerte luce passare al mercato libero a novembre 2019?

Quali sono le offerte luce che permettono un risparmio rispetto alla tariffa luce del mercato tutelato? A meno di un anno di distanza dalla piena liberalizzazione del mercato (prevista a luglio 2020) ancora molti clienti devono scegliere una nuova tariffa luce. Avere una panoramica delle offerte disponibili può essere utile a chi sta esplorando il mercato libero o a chi non è soddisfatto della propria scelta. Infatti, uno dei vantaggi della liberalizzazione è proprio quello di poter cambiare fornitore luce agevolmente, senza costi aggiuntivi e soprattutto senza alcuna interruzione del servizio.

Di seguito potete trovare alcune delle offerte migliori di novembre 2019 per passare al mercato libero.

Illumia Luce Web

L’offerta luce di Illumia, Luce Web, è una tariffa digitale cioè sottoscrivibile solo online. Si tratta di una offerta monorararia, ossia il prezzo del kWh non cambia in base alle fascia orarie e ai giorni della settimana, ed è pari a 0,0370€/kWh. Inoltre il costo è bloccato per 12 mesi, cioè non segue gli andamenti del mercato.

È la tipologia di offerta ideale per chi lavora in casa, per gli studenti e i pensionati che hanno bisogno di una continua fornitura di energia nella propria abitazione, senza dover badare alle fasce orarie di consumo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la tariffa prevede l’addebito sul conto corrente bancario.

Sorgenia Next Energy Luce

Next Energy Luce è l’offerta riservata ai nuovi clienti di Sorgenia. La tariffa prevede un prezzo dell’energia elettrica monorario, uguale per tutte le ore e per tutti i giorni, fisso per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

L’offerta permette di ottenere diversi vantaggi: interessante è il Full Digital Care per scegliere come ricevere assistenza immediata o gestire la fornitura attraverso L’Area Clienti, l’App MySorgenia, social caring e il numero verde.

Edison Web Luce

Edison Web Luce è l’offerta per la luce di casa con un prezzo web bloccato per un anno e pari a 0,049€/kWh se si sceglie l’opzione monoraria. Mentre per coloro che preferiscono la tipologia di offerta bioraria perché consumano energia prevalentemente di sera e nel weekend, l’offerta propone:

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19: 0,063€/kWh

Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi 0-24: 0,043€/kWh

Inoltre, attivando la tariffa luce di Edison si può usufruire del servizio Edison prontissimo Casa con il quale si può ottenere assistenza telefonica 24 ore su 24 e accesso a una rete di 1.400 artigiani pronti a intervenire per ogni esigenza.

Ore Free di Enel energia

Ore Free è una delle offerte luce più innovative e può essere attivata dai nuovi clienti dotati di un contatore di seconda generazione teleletto con potenza contrattuale non superiore ai 15kW. La tariffa permette di usufruire di tre ore giornaliere completamente gratuite.

Ogni utente ha la facoltà di poter gestire autonomamente, attraverso l’app di Enel Energia o l’Area Provata Web, quali siano le tre ore free di cui vuole usufruire.

Nel resto delle 21 ore della giornata il prezzo della materia prima luce sarà di 0,088€/kWh e resta invariato per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta.

Link Basic di Eni gas e luce

Tra le offerte proposta da Eni gas e luce quella con il prezzo del kWh più conveniente è Link Basic. Si tratta di una tariffa digitale che ha lo scopo di permette all’utente di gestire la fornitura completamente online attraverso il Diario Energetico di Genius. Comodamente dal web, inoltre, si può procedere al pagamento dal servizio attraverso l’addebito diretto e bolletta digitale che assicurano lo Sconto Digitale del 10% sul corrispettivo luce per 12 mesi.

Al netto dello sconto digitale il costo della materia prima energia è pari a 0,054€/kWh.

Come avviene il passaggio mercato libero

Il passaggio al mercato libero avviene senza alcuna sospensione dei servizi. Il cliente, quindi, ha la piena libertà di cambiare il fornitore luce, scegliendo tra le proposte migliori per il proprio stile di consumo.

Infine, ricordiamo che in regime di mercato libero non esistono clausole di permanenza e gli obblighi per il cliente sono limitati: di solito si tratta del versamento di un somma destinata al deposito cauzionale che verrà restituita alla fine del contratto con uno sconto nell’ultima bolletta o con un bonifico bancario.