Consumer Law Ready: il diritto dei consumatori spiegato alle PMI. I corsi gratuiti di MDC

Prosegue la formazione gratuita di MDC all’interno del progetto Consumer Law Ready, per assistere imprese e commercianti nel capire aspetti importanti delle norme in materia di protezione dei consumatori. I prossimi appuntamenti il 7 e l’8 giugno

Spiegare alle piccole e medie imprese ma anche ai professionisti in modo semplice e chiaro il diritto dei consumatori, per garantire un servizio ai propri clienti fatto di qualità, cortesia e rispettoso delle regole valide in tutta l’Unione Europea: questo l’obiettivo del progetto Consumer Law Ready.

Si tratta di un programma di Training realizzato da Eurochambres, con il patrocino della Commissione Europea, per assistere imprese e commercianti nel capire aspetti importanti delle norme in materia di protezione dei consumatori ed evitare violazioni, costi giudiziali o perdite di immagine.

Consumer Law Ready, i corsi di formazione di MDC

Il Movimento Difesa del Cittadino cura in Italia la promozione e l’attuazione del programma, organizzando i Corsi di Formazione gratuiti e online.

“Molto spesso le piccole imprese o i professionisti non sanno rispondere a quesiti come ad esempio quali informazioni devono essere condivise con il consumatore prima di vendere un prodotto o un servizio o quando un cliente può restituire un prodotto difettoso”, sottolinea l’Avv. Francesco Luongo, Lead Trainer del programma.

Dopo una prima sessione, che ha riscosso un ottimo seguito da parte di PMI e soprattutto professionisti, il Movimento ha organizzato altri due corsi gratuiti online per il 7 e 8 giugno. Per le iscrizioni basta inviare una mail all’indirizzo info@mdc.it, indicando il nome e cognome e un indirizzo mail valido. Al termine dei corsi viene consegnato agli iscritti un attestato di partecipazione, che abilita anche alla formazione interna nella propria attività.

Ecco il programma:

7 giugno ore 15.00 – 16.00

Modulo 1 obblighi d’informazione precontrattuale

Modulo 2 diritto di recesso

Link zoom:

https://us06web.zoom.us/j/89328616481?pwd=RS9iL3NUS2lqNGZkUkZvSktvS2wrQT09

8 giugno ore 15.00 – 16.30

Modulo 3 diritti del consumatore e garanzie in caso di prodotti non conformi

Modulo 4 pratiche commerciali sleali

Modulo 5 risoluzione alternativa delle controversie ADR

Link Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88673693440?pwd=OGpESEhpLzZLeXpRREg3M2k4ZXpldz09

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!