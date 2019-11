Natale è il momento più atteso dell’anno e dovrebbe essere sinonimo di divertimento, relax e soprattutto di tempo di qualità da passare con famiglia e amici.

Proprio a Natale dovremmo impegnarci per staccare dalla frenesia della quotidianità e dedicarci a chi amiamo di più; ma sono sempre di più i tech-addicted, connessi 24 ore al giorno, veri ossessionati dallo smartphone che catalizza tutta la loro la loro attenzione, persino durante le feste. Il rischio? Rovinare l’atmosfera natalizia!

Quest’anno Groupon ha pensato a due idee regalo perfetto per chi mette lo smartphone sempre al primo posto, l’ideale per fare del sano digital-detox e assicurarsi un Natale tech-free.

Xmas stopping: il calzino che blocca il segnale dello smartphone

In un super-natalizio colore rosso e con bordo in eco-pelliccia bianco, Xmas Stopping sembra in tutto e per tutto un calzino di Natale old fashion da riempire di dolci e appendere al camino … in realtà è l’ultimo ritrovato della tecnologia, contro la tecnologia.

Si tratta di un prototipo in edizione limitata che vuole cavalcare in modo scherzoso la tematica del digital detox. Inserendo il cellulare dentro al Xmas Stopping, infatti, il segnale sarà inesorabilmente bloccato. Niente più notifiche insistenti o telefonate nel bel mezzo del pranzo, finalmente non si dovrà più competere con lo smartphone per poter guardare negli occhi amici e parenti che non alzano mai lo sguardo dallo schermo.

La parte rossa della calza è una speciale custodia per il blocco del segnale realizzata in Aaronia X-Dream®, uno speciale tessuto brevettato basato su un composto di rame e poliestere che può essere piegato senza subire danni e che risulta robusto, resistente al freddo e traspirante; un morbido scudo impenetrabile alle radiazioni ad alta e a bassa frequenza.

Il giuramento solenne: piccoli impegni per un Natale digital detox

Un giuramento solenne con una serie di impegni da prendere e tanto di firma da apporre a fine “contratto”, per staccare la spina dalla tecnologia.

Con questo giuramento ci si potrà impegnare a compiere una o tante piccole azioni per far felice chi non sopporta di essere messo in secondo piano rispetto allo smartphone.

Quali? Si va dall’impegno a non guardare il cellulare durante la Messa di Natale, rischiando di accecare i vicini, o durante il pranzo di Natale; a quello a non postare su Instagram più 3 foto del menù di Natale, per lasciar mangiare in santa pace gli altri, o non oltre 3 foto dei bambini mentre scartano i regali, per farli scatenare senza doversi mettere in posa; al giuramento a non costringere nessuno a fare foto con improbabili cerchietti a forma di renna o imbarazzanti maglioni natalizi; fino all’impegno al trattenersi dal mandare con WhatsApp quei surreali video di auguri di oltre 8gb o dal passare tutto il tempo su Facebook per curiosare cosa fanno gli amici. Per arrivare, infine, a uno dei giuramenti più difficili: non guardare le mail di lavoro durante le ferie natalizie.

Una volta stampato il biglietto, si potrà donarlo a chi si pensa abbia bisogno di staccare dalla tecnologia e “costringerlo” a firmare. Oppure chi sa perfettamente di rovinare l’atmosfera delle feste per colpa del cellulare, potrà firmare in fondo al giuramento e regalalo a chi ogni anno fa predica per ottenere un Natale libero dagli smartphone!