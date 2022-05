Economia circolare, online la Guida realizzata da Abi e Associazioni dei Consumatori

Quali vantaggi derivano dall’economia circolare? Come contribuire alla sua diffusione? A partire da queste domande si sviluppa la guida “Economia circolare, di cosa si tratta e come sostenerla in banca”, realizzata dall’Abi (Associazione bancaria italiana), in collaborazione con le banche e con le Associazioni dei consumatori. Attraverso questo nuovo vademecum è quindi possibile orientarsi nel mondo della finanza sostenibile e nelle nuove modalità di consumo e di produzione più rispettose dell’ambiente e delle persone.

Economia circolare, i contenuti della Guida

La guida mette al centro il cittadino e la sua capacità di svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di pratiche sostenibili. Dopo la guida dedicata alla finanza sostenibile, questo nuovo strumento articolato in domande e risposte, anche attraverso approfondimenti ed esempi, fornisce le principali informazioni sul contesto in cui si sviluppa l’attenzione per l’economia circolare e su come sostenerla, sui principali benefici per famiglie e imprese rispetto, per esempio, alla gestione delle risorse e alla riduzione degli sprechi, e sui soggetti coinvolti.

La guida è in formato digitale accessibile ed è disponibile online – anche in versione dinamica – sul sito dell’Associazione bancaria, nella sezione dedicata alla responsabilità sociale d’impresa e in quella con ‘Le guide per approfondire’, cioè con tutti gli strumenti info-educativi messi a disposizione da Abi per supportare la conoscenza dei cittadini sui principali argomenti bancari.

Nell’ottica di favorirne la più ampia diffusione, la guida è già a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che collaborano all’iniziativa.

