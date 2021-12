Editoria, crescono le vendite nelle librerie online. Domani Più libri più liberi

Al via domani Più libri più liberi, l’evento editoriale dedicato esclusivamente agli editori indipendenti, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE). La Libertà è il tema scelto per questa edizione.

Tantissimi gli autori italiani e internazionali che, nei cinque giorni della Fiera, parteciperanno a circa 500 appuntamenti tra presentazioni, dibattiti, letture e mostre.

Più libri più liberi, editoria di varia in crescita

Migliorano ancora le previsioni di fine anno per l’editoria di varia (romanzi e saggi venduti nelle librerie e nella grande distribuzione) in Italia: il 2021 si chiuderà con vendite a prezzo di copertina tra 1.656 milioni di euro e 1.710 milioni (sono esclusi e-book ed audiolibri), secondo le stime dell’Associazione Italiana Editori (AIE) basate sull’andamento fino ad oggi e sul confronto con il 2019 e il 2020.

Dati che evidenziano una crescita tra il 12,6% e il 16,3% rispetto al 2020, secondo la simulazione dell’ufficio studi su dati NielsenIQ presentata ieri in anteprima.

I canali

Secondo rielaborazioni di AIE su dati di fonti diverse, le librerie on-line nel periodo 4 gennaio-11 novembre si attestano sugli stessi livelli del 2020 (43,5%) e in netta crescita rispetto al 30% del 2019.

Le librerie fisiche hanno il 51,5% del mercato, la grande distribuzione (Gdo) il 5%. La crescita del mercato nel 2021, quindi, è il frutto dei forti aumenti di vendite nelle librerie on-line (dai 329 milioni del 2019 ai 506 del 2020, per poi arrivare ai 590 di quest’anno) e del recupero delle librerie fisiche, che dopo i 711 milioni di vendite del 2019 erano scese a 601 nel 2020 e adesso risalgono a 698 milioni. In lieve flessione la Gdo a 68 milioni di euro.

Per quanto riguarda la produzione, dopo il rallentamento del 2020 causa pandemia, torna a salire il numero di novità pubblicate a stampa: sono 68.057, in crescita del 10% rispetto al 2020 e in calo dell’1% rispetto al 2019. In flessione dell’11% rispetto al 2020 e del 2% rispetto al 2019 le novità pubblicate in e-book, 40.866.

Editoria, i generi e i titoli più venduti

I dati dei primi undici mesi confermano che la crescita del mercato è omogenea su tutti i generi, con alcuni picchi quali i libri su giochi e tempo libero, con vendite aumentate del 235%, il fumetto (più 188%), l’attualità politica (più 56%).

I dieci titoli più venduti confermano il mix di generi e tra novità e long seller. I primi cinquanta titoli pesano sul totale del venduto il 5,4% a valore e il 5% a copie, a conferma di un mercato sempre più ricco e diversificato e dove il catalogo ha un’importanza centrale.

Le vendite del catalogo, infatti, crescono del 25% rispetto al 2019 fino a 944 milioni, le novità del 16% a 412 milioni.