Energia, il Codacons boccia il Piano UE per la riduzione dei consumi

Dopo l’Unione Nazionale Consumatori anche il Codacons boccia il Piano europeo per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas, che prevede – secondo quanto emerso dalla bozza di regolamento – “un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco, che comporterebbe la selezione di 3 o 4 ore per giorno della settimana in cui ridurre i consumi, lasciando agli Stati un “margine di discrezionalità” circa la scelta degli orari”. (Ansa)

“La bozza – si apprende da fonti stampa – propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energia diverse dal gas, da fonti rinnovabili come nucleare e lignite. Il limite si applicherà ai ricavi per megawatt/ora di elettricità prodotta e le eccedenze di ricavi derivanti dall’applicazione del cap dovranno essere ‘girate’ a cittadini e imprese “esposti a prezzi elevati dell’energia elettrica”, con gli Stati a decidere le misure redistributive più adatte”.

La bozza prevede anche “l’obbligo di incentivare i contratti di acquisto a lungo termine, che servono a iniettare liquidità nel mercato delle rinnovabili. Gli Stati potranno anche condividere l’extragettito e estendere alle Pmi i prezzi regolati”. Ed infine “gli Stati membri saranno obbligati a introdurre un contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l’industria fossile, “sulla base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022″ e solo in quell’anno. Le proposte passeranno via articolo 122, cioè direttamente dagli Stati, che potranno emendarle e approvarle a maggioranza qualificata”.

Consumi elettricità, Codacons: misure sbilanciate

Secondo il Codacons, dunque, “il piano risulta eccessivamente sbilanciato verso l’energia elettrica, con i tagli ai consumi che riguarderanno quasi esclusivamente la corrente, mentre poco o nulla si prevede sul fronte del gas che al contrario, considerati i problemi legati alle forniture, dovrebbe essere una priorità”.

“Se anche le misure previste dall’Ue dovessero trovare attuazione – spiega l’associazione – i risparmi sarebbero contenuti a fronte di sacrifici enormi per i cittadini. Servirebbe invece intervenire in modo incisivo sui soggetti che fanno un maggior consumo di energia, come locali pubblici, P.A., centri commerciali, e così via. Per obbligare poi tutti i privati a rispettare le regole previste dal piano Ue servirebbero controlli serrati, nei casi in cui non sia possibile gestire i flussi di energia attraverso i contatori di nuova generazione o sistemi centralizzati, e sanzioni verso i trasgressori”.

“Crediamo si possa ottenere molto di più attraverso attività di moral suasion e campagne informative serrate sul risparmio energetico, da realizzare sul territorio anche assieme alle associazioni dei consumatori, al pari di quanto fatto per Covid e vaccini – commenta il presidente Carlo Rienzi – Ma soprattutto, se si vogliono tagliare i consumi, andrebbero previsti premi in favore dei cittadini che tagliano l’uso di gas ed energia, in modo da incentivare comportamenti virtuosi senza ricorrere a imposizioni dall’alto”.

