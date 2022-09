Decreto carburanti, sconto di 30 centesimi esteso fino al 17 ottobre

Con il Decreto Interministeriale si estendono fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Per l’UNC e il Codacons non basta

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. È quanto si apprende da una nota diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Carburanti, per i Consumatori la misura è insufficiente

Il Codacons boccia il taglio delle accise prorogato da Mite e Mef al prossimo 17 ottobre.

“Si tratta di un provvedimento che non risolve affatto l’emergenza prezzi in Italia, e non affronta in modo efficace il problema dei carburanti, con i listini alla pompa che sono tornati a salire sensibilmente negli ultimi giorni – afferma il presidente Carlo Rienzi – Oggi il gasolio costa oltre il 22% in più rispetto allo scorso anno, con effetti diretti sui prezzi al dettaglio, e di fronte a tale situazione limitarsi a prorogare ogni mese il taglio delle accise non è più sufficiente”.

“L’emergenza va risolta in modo serio senza ricorrere a misure tampone, attraverso provvedimenti in grado di bloccare la crescita dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio sul lungo periodo”, conclude Rienzi.

Analogo il parere dell’Unione Nazionale dei Consumatori.

“L’estensione dal 5 ottobre al 17 ottobre del taglio delle accise, appena 12 giorni, non accoglie nemmeno la nostra richiesta fatta il 31 agosto di prorogare il provvedimento almeno fino a fine ottobre, visto che prima di allora non avremo certo un nuovo Esecutivo”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’UNC.

“Ma il problema vero è che, dopo la decisione irresponsabile dei Paesi Opec+ del 5 settembre di tagliare ad ottobre la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno, la riduzione delle accise di 25 cent è decisamente inadeguata“, conclude Dona.

