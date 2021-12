Natale 2021, prezzi in aumento ma ai regali non si rinuncia (non a tutti)

Natale 2021, prezzi in su. Ma le famiglie non rinunceranno ai regali

Nel Natale 2021 i prezzi aumentano ma le famiglie non rinunciano ai regali. O meglio, probabilmente adotteranno un atteggiamento di prudenza e faranno molti tagli. Con due sole eccezioni: il cibo e i regali destinati a bambini e ragazzi.

In media nel Natale di quest’anno i prezzi aumentano del 4,9%. Rincarano molte voci, dai prezzi dei prodotti alimentari a quelli degli alberi sintetici, dai giocattoli ad alcuni articoli da regalo.

Natale 2021, regali e rincari

Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Federconsumatori ogni famiglia, per i regali di Natale, quest’anno spenderà in media circa 120 euro, con un calo del 2,2% rispetto al consuntivo del 2020.

«A segnare gli aumenti maggiori sono i prezzi per i prodotti alimentari tipici del Natale: +12,3% rispetto allo scorso anno, sulla spinta anche degli aumenti registrati sui prezzi di molti prodotti e materie prime – dice Federconsumatori – Ad aumentare sono anche i costi degli alberi sintetici per decorare la propria abitazione (+15,9%) e degli addobbi natalizi (+3,5%)».

In molti sono andati a caccia di regali durante il Black Friday. Circa il 46% di chi ha approfittato di promozioni e offerte, sia online che nei negozi della propria città, lo ha fatto per comprare i regali di Natale, specialmente quelli più costosi.

«Complessivamente – dice l’associazione – si attende un atteggiamento estremamente previdente da parte delle famiglie, che opereranno molti tagli, fatta eccezione per il cibo e per i regali destinati a bambini e ragazzi».

Per quanto riguarda gli orientamenti degli italiani in tema di regali, la scelta si basa principalmente sul criterio dell’utilità e sul costo. Tra i doni più richiesti rimangono gli articoli tecnologici e i “regali food”: vini, formaggi, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati), ma anche corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati. Semplice, ma sempre molto richiesto resta il buono o la gift card per accedere a piattaforme di streaming per vedere film, serie tv o ascoltare musica.

I costi del Natale 2021

Ma quali saranno i costi di Natale 2021? L’associazione ha stilato un confronto di diverse voci, con i prezzi medi del 2020 e di quest’anno.

Alla voce alimentari, ad esempio, Federconsumatori segnala costi tutti in rialzo, con i rincari maggiori sul mix di frutta secca (più 24%), su pandoro e cotechino precotto (più 21%), su miele e torrone (più 21%).

Per un albero di Natale sintetico, dall’analisi emerge che quello di altezza 180 cm può costare da circa 60 a circa 90 euro mentre la versione da 210 cm ha costi che variano, a seconda della qualità, da 70 euro a circa 120 euro. Sono prezzi tutti in salita rispetto al 2020, e anche di parecchio (dall’11% al 23% in più a seconda del formato e della qualità).

Un po’ più vario il confronto prezzi sui giocattoli. A Natale 2021 per una bicicletta servono in media oltre 150 euro e c’è un aumento del 24% sul 2020. Rincara del 18% il monopattino che supera i 53 euro. Sono invece in calo i prezzi delle bambole (meno 12%), del drone (meno 19%), della waveboard (meno 6%: servono 73 euro) e dei giochi di società (meno 5%: costano in media 30 euro). In leggero rialzo i prezzi delle piste per automobiline e delle costruzioni, per costi rispettivamente di 52 euro e di 45 euro.