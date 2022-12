Natale all’insegna dei rincari, Assoutenti: 3 famiglie su 10 pronte a tagliare spesa

Secondo Assoutenti, il Natale 2022 costerà, a parità di consumi, 340 milioni di euro in più solo per pranzo e cena, a causa dei forti aumenti per i prezzi dei prodotti alimentari tipici delle feste

Imbandire le tavole in occasione del Natale costerà quest’anno agli italiani, a parità di consumi, 340 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Ma le famiglie si preparano a tagliare la spesa legata alle feste. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio per capire quanto costerà nel 2022 il tradizionale pranzo di Natale.

Natale 2022, quanto costerà?

Secondo quanto emerso dall’analisi di Assoutenti, rispetto allo scorso Natale si spende oggi il 10,5% in più per la carne, il 10% in più per il pesce, il 21,6% in più per le uova, il 41,7% in più per il burro, il 52,3% in più per l’olio di semi; lo zucchero sale del 49%, la verdura del 15,2%, l’acqua minerale del 15,5%.

Costerà di più anche brindare: il vino sale del 6%, i liquori del 5,3%, la birra del 10,3%. Forti aumenti anche per il latte (quello conservato costa il 33,1% in più, quello fresco parzialmente scremato il 20% in più), i formaggi (+16,8%), il riso (+35,3%), farina e cereali (+23,5%), il pane (+15,9%), la pasta (+21,3%).

Rincari che, a parità di consumi rispetto allo scorso anno, faranno salire di circa 340 milioni di euro la spesa degli italiani per pranzo e cenone di Natale, portando il costo complessivo degli acquisti alimentari legati al Natale a superare quota 2,8 miliardi di euro.

“L’emergenza prezzi si abbatte anche sul Natale e rischia di portare ad una sensibile riduzione dei consumi da parte dei cittadini – avvisa il presidente Furio Truzzi – Le recenti scelte del Governo non sembrano andare nella direzione di difendere il potere d’acquisto delle famiglie, considerando che l’aumento delle accise scattato lo scorso 1 dicembre provocherà un ulteriore rialzo dei prezzi al dettaglio e inciderà sulle tasche dei cittadini che si sposteranno in auto durante le prossime festività”.

Tuttavia, rileva Assoutenti, i consumatori sembrano intenzionati a correre ai ripari e a modificare le proprie abitudini per arginare il caro-prezzi: in base alle stime dell’associazione, 3 famiglie su 10 sono pronte a tagliare i consumi in occasione delle prossime festività, in modo da contenere la spesa.

