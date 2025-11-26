Panettoni, le tendenze 2025: tra creatività e superfood

Il Natale 2025 si annuncia ricco di panettoni originali e sorprendenti: dalle varianti “superfood” con farina integrale ricca di antociani e semi, a versioni più classiche ma rivisitate come mela e cannella o al gusto toast, fino a proposte plant based. La creatività dei pasticceri italiani e internazionali si esprime in combinazioni di ingredienti pensate per valorizzare gusto e benessere.

Luigi Biasetto, maestro pasticciere veneto e accademico Ampi, evidenzia come, nonostante il minor potere d’acquisto dei consumatori, il panettone resti un vero e proprio rifugio: a ottobre 2025 si è registrato un incremento del 28% nelle vendite di lievitati rispetto al 2024, con performance eccezionali all’estero: +28% a Parigi, +40% a New York e +80% a Hong Kong. Tra le novità per le festività, ci sono panettoni con farina integrale, semi, miele al timo e curcuma, accanto a una versione ricotta, fichi e noci, perfezionata con test di invecchiamento.

Ingredienti funzionali e attenzione al benessere

Marta Boccanera, maestra pasticciera romana e vicepresidente di Apei, sottolinea l’interesse crescente dei consumatori per prodotti unici e sorprendenti:

“Per questo Natale abbiamo creato un panettone viola con farina integrale ricca di antociani, arricchito da un cremino al pistacchio e fragoline”.

Anche in un contesto di aumento dei costi delle materie prime, in particolare del cioccolato, la domanda di dolci innovativi e di alta qualità non diminuisce.

I dati di consumo in Europa

Secondo l’Osservatorio Sigep Natale, il consumo di dessert fuori casa continua a crescere. Matteo Figura, direttore Foodservice di Circana Italia, riferisce che nei cinque principali Paesi europei sono stati consumati 3,2 miliardi di dessert negli ultimi dodici mesi. La categoria registra un incremento del 6% a livello europeo, mentre in Italia cresce del 2,3%, confermando che il dessert rimane un piacere irrinunciabile, anche in un contesto economico più prudente.

Il panettone tra tradizione e innovazione

Il mercato dei lievitati natalizi dimostra come tradizione e creatività possano convivere: la ricerca di ingredienti funzionali e abbinamenti originali si accompagna al mantenimento di tecniche artigianali, valorizzando la qualità e l’esperienza sensoriale del consumatore. Tra superfood, sapori classici rivisitati e proposte plant based, il panettone conferma il suo ruolo centrale sulle tavole delle feste, capace di unire gusto, innovazione e attenzione al benessere.