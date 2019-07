Partenze estive “hi-tech”, idealo: ecco cosa non può mancare in valigia

Dieci accessori hi-tech da portare in vacanza e le relative possibilità di risparmio se li si acquista online

Pronti per le partenze estive? Luglio è senz’altro l’anticamera delle agognate ferie e in molti stanno cominciando ad organizzare, almeno mentalmente, la valigia da portare in vacanza.

Considerando la passione degli italiani per l’elettronica di consumo, ci sono alcuni gadget che non potranno assolutamente mancare neppure sotto l’ombrellone.

Ma quali potrebbero essere dei prodotti hi-tech da portare in vacanza che si vada al mare, in montagna o in campagna? Idealo, portale di comparazione prezzi, ha deciso di stilare una lista di utili prodotti hi-tech con le relative possibilità di risparmio acquistando online.

Analizzando l’interesse online degli e-consumer italiani, idealo consiglia di portare con sé casse altoparlanti (+117,7% di ricerche online nel corso dell’ultimo anno), cuffie (+63,3%), power bank (+23,5%) per essere sicuri di poter utilizzare sempre tutti i device a disposizione, una macchina fotografica reflex (+22,0%), un drone (+21,1%) e lo smartwatch (+6,9%).

Tuttavia, vi sono anche prodotti il cui interesse online, nell’ultimo periodo, è stato decisamente minore rispetto all’anno precedente: parliamo degli e-book reader (-27,5%), delle fotocamere istantanee (-21,4%), delle console di gioco (-13,0%) e della radio (-10,3%); tutti prodotti che idealo, però, consiglia di portare con sé anche nel periodo estivo se si vuole trascorrere una vacanza hi-tech.

«Uno dei consigli che ci sentiamo di dare per risparmiare con l’e-commerce è quello di studiare il mercato e la fluttuazione dei prezzi di modo da effettuare l’acquisto nel momento in cui il prezzo è il più basso possibile», dichiara Fabio Plebani, Country Manager dell’Italia per idealo.

Considerando i prodotti il cui interesse online è aumentato nel corso dell’ultimo anno, come ad esempio casse, cuffie, power bank e smartwatch, idealo ha analizzato l’andamento dei prezzi per capire quando è meglio acquistare ogni prodotto. Nel caso delle casse altoparlanti, acquistando online il prodotto nel mese di dicembre è possibile risparmiare fino al -59,3% mentre nel caso delle cuffie il risparmio massimo medio, seppur inferiore, è comunque del -15,4%, sempre che l’acquisto venga effettuato a settembre e non a gennaio, mese nel quale è stato rilevato il prezzo più alto della categoria.

Ancora, se l’acquisto online di un power bank può far risparmiare fino al -29,6%, purché venga effettuato ad agosto e non a febbraio, per uno smartwatch il risparmio massimo medio del -14,8% è ipotizzabile se si acquista il prodotto a luglio e non a novembre.

Anche nel caso di prodotti come reflex, droni e binocoli, utili per chi, in vacanza, vuole guardarsi attorno e scattare fotografie, le possibilità di risparmio sono considerevoli: risparmio massimo medio del -13,8% acquistando una macchina fotografica reflex nel mese di dicembre, risparmio del -10,9% acquistando un drone a marzo e ancora risparmio del -21,8% acquistando un binocolo sempre nel mese di marzo.