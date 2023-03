Pasqua 2023, Federconsumatori: per i prodotti tipici rincari di quasi il 10%

Pronti per la Pasqua 2023? Da giorni scaffali e stand dei negozi si sono riempiti di uova di cioccolato, colombe e prodotti pasquali, con una grande scelta di gusti, di formati e di prezzi. La varietà insomma non manca ma l’incognita è sempre una: quanto costerà la Pasqua in tavola ai consumatori? Non poco, almeno a guardare le tabelle aggiornate di Federconsumatori, che come ogni anno mette a confronto i prezzi dei prodotti pasquali, dai dolci alla carne. Quest’anno il monitoraggio dei costi dei prodotti tipici dice che in media i prezzi aumentano di quasi il 10% – per la precisione del 9,8% – rispetto allo scorso anno.

I prezzi, spiega ancora Federconsumatori, seguono un andamento differenziato a seconda della tipologia e del canale di vendita. A segnare gli aumenti maggiori sono gli ovetti, la colomba farcita e la pizza pasquale, che aumentano, rispettivamente, del +19%, del +51% e del +34%. Un po’ in controtendenza le uova di Pasqua che diminuiscono leggermente rispetto agli anni precedenti – vale per un uovo medio di marca, mentre salgono i prezzi degli ovetti.

I prezzi di Pasqua 2023

I prezzi di un uovo di Pasqua medio di marca (220 grammi) risultano in calo del 7% rispetto al 2022. Ci vogliono comunque oltre 15 euro per un uovo di cioccolato. Stabile il prezzo di un uovo piccolo (150 grammi) che costa circa 12 euro mentre gli ovetti da 1 kg costano in media oltre 29 euro, con un rincaro del 19% rispetto al 2022. Aumentano anche i prezzi del coniglietto di cioccolato che quest’anno costa circa 3,79 euro, più 12% rispetto al 2022.

Le colombe sono invece in rialzo. Una colomba normale quest’anno costa in media 11,95 euro, più 5% rispetto allo scorso anno. Per quella farcita servono oltre 22 euro, più 51% rispetto ai circa 15 euro del 2022. La pizza pasquale costa circa 16,90 euro al chilo con un rincaro del 34% mentre il casatiello aumenta del 3% e sfiora in media i 22 euro al kg.

Aumentano anche i costi della carne, con picchi per quanto riguarda il salame corallina (+16%). La carne di agnello è stabile, i prezzi dell’abbacchio invece sono in rialzo del 2%. Risultano invece stabili i prezzi delle uova fresche: servono 2,69 euro per la confezione da sei uova e 3,35 euro per quella da dieci.

Per Federconsumatori i festeggiamenti saranno prudenti, con famiglie che non rinunceranno a pranzi di Pasqua e viaggi ma certamente saranno attente a contenere le spese e opteranno spesso per il fai da te. “Circa 1 famiglia su 4 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa – dice Federconsumatori – decisamente minore sarà la percentuale di italiani che si prepara a partire (1 su 7), seppure in aumento rispetto allo scorso anno”. Chi mangerà fuori casa sceglierà soprattutto gli agriturismi, ma non manca la scelta del picnic, formula che unisce escursione all’aria aperta e risparmio.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!