Nitrosammine negli alimenti, Efsa: rischi per la salute

“Per tutte le fasce d’età della popolazione dell’UE il livello di esposizione alle nitrosammine negli alimenti desta preoccupazioni per la salute”.

È la conclusione cui è giunta l’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, nella valutazione sui rischi per la salute pubblica legati alla presenza di nitrosammine negli alimenti, composti che possono formarsi durante la preparazione e la lavorazione dei cibi. Secondo quanto detto oggi dall’Autorità, dieci nitrosammine presenti negli alimenti sono cancerogene (possono provocare il cancro) e genotossiche (possono danneggiare il DNA).

L’EFSA ha condotto la propria valutazione stimando il danno potenziale causato dalle nitrosammine all’uomo e agli animali e valutando l’esposizione dei consumatori.

Ha detto il dr. Dieter Schrenk, presidente del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare: «La nostra valutazione ha concluso che per tutte le fasce d’età della popolazione dell’UE il livello di esposizione alle nitrosammine negli alimenti desta preoccupazioni per la salute. Sulla base di studi sugli animali, abbiamo riscontrato l’incidenza dei tumori epatici nei roditori come l’effetto più grave sulla salute».