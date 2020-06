E’ tempo per una nuova mobilità urbana: nel mese di maggio le ricerche online per le biciclette sono aumentate di oltre il 220% rispetto al periodo precedente

Il distanziamento sociale, ancora necessario per contenere il Covid-19, spinge gli italiani a sperimentare modalità diverse per muoversi in città, prima fra tutte la bicicletta.

Gli incentivi contenuti nel Decreto Rilancio hanno fanno impennare le vendite di bici, monopattini elettrici e skateboard.

A verificare l’impatto del Bonus bici sulle intenzioni d’acquisto degli italiani ci ha pensato idealo – portale internazionale di comparazione prezzi– che ha rilevato, a fronte di un incremento generale del +225,4%, un aumentato in particolare l’interesse verso le bici da città (+1285,3%), le bici elettriche (+912,9%), le bici pieghevoli (+522,8%), i monopattini elettrici (+457,2%) e gli skateboard (+439,3%).

Bicicletta: passione per gli Italiani

Sono oltre 2 milioni gli italiani che praticano il ciclismo e, con la fine del lockdown e l’arrivo della bella stagione, in tanti si è fatta strada la voglia di riscoprire i dintorni delle città in sella ad una bici.

Crescono infatti le ricerche per bici da trekking (+915,0%), mountain bike (+902,0%), seggiolini bici bimbo(+660,0%), bici da corsa (+407,0%), carrelli per bici (+369,6%) e bici per bambini (+342,0%).

Biciclette e Monopoattini: quanto costano online?

Oltre al bonus mobilità, gli italiani che hanno deciso di acquistare online una bici, un accessorio per la bici o un mezzo di micro-mobilità hanno potuto beneficiare anche di prezzi più bassi nel mese di maggio rispetto ai tre mesi precedenti. Confrontando i due periodi notiamo una flessione nei prezzi di biciclette (-19,6%), mountain bike (-10,7%), caschi per bici (-10,5%), skateboard cruiser (-7,6%), bici elettriche (-3,9%) e monopattini(-3,3%). Sono aumentati invece i prezzi delle biciclette da corsa (+49,7%), degli hoverboard (+18,1%) e deimonopattini elettrici (+13,4%).

E-Bikes e Monopattini elettrici: Italia vs Europa

Gli incentivi contenuti nel Decreto Rilancio hanno accresciuto l’interesse degli italiani verso l’acquisto di bici elettriche e monopattini elettrici, tendenza che, nell’ultimo mese, è stata molto superiore rispetto a quella di altri paesi europei.

Mettendo a confronto i dati di sei paesi europei, infatti, la crescita di interesse in Italia verso l’acquisto di bici elettriche è stata di oltre il 900% (+912,9%), contro il +140,0% in UK, +120,4% in Francia, +92,2% in Germania e Austria e +66,5% in Spagna.

Il divario si riduce ma rimane alto per quanto riguarda i monopattini elettrici con una crescita di interesse in Italia del +457,2% contro il +260,7% in UK, +153,6% in Francia, +85,9% in Austria, +78,3% in Spagna e 5,9% in Germania.